” دعوة لاستراتيجية جديدة لتنصيب الامير وترتيب البيت الايزيدي المنهار ( نداء للاسرة الاميرية الموقرة مع التحية ) “

بقلم : سندس النجار

ايها الاخوات والاخوة :

تلقينا مؤخرا بعض النداءات من ابنائنا الاعزاء كن عائلة الامارة مشكورين ثقتهم ، تشكو عدم التدخل الايزيدي في مسالة تنصيب الامير . والحقيقة فيما اظن ، ان الشارع الايزيدي لم يقصر اعلاميا بابداء رؤاه وافكاره كما يراه كل منا مناسبا ويحمل الخير ورسالةاصلاح للملة المنكوبة وحسم هذا الامر . .

ولكن بطبيعة الحال ، علينا ان ندرك ، ان للشارع الايزيدي حدود معينة وفسحة محدودة من الحرية للتدخل في شؤونكم لا غير .

ومن الجدير عليكم.تذكره ايها الاعزاء ، ان هذه الامارة التي تعتبر اخر امارات بادينان التي تضمنت شتى انواع المصائب والانكسارات اكثر من الانتصارات . ولا شك ان ، كل الذين حكموا ضمن السلّم الاميري ، كانت لهم مواقفا مشرفة في الخدمة والثقافة والتنوير .واخرهم الراحل المرحوم مير تحسين الذي دام عرشه سبعة عقود على التوالي ايضا واتسم بريادته المشرفة للامارة رغم عدم كفاءاته العلمية . ولكن الان في هذا العصر وفي مثل هذه الظروف ، اختلفت امور كثيرة وتغيرت ، فينبغي ان يكون الامير المنتخب ذو مواصفات قيادية محنكة وكاريزما وكفاءة علمية ولغوية بما يناسب الوضع الايزيدي الصعب وفواجعه وترسباته الصخرية ..

فعليه ، ان نلتفت الى الوراء ومأساتنا بسمومها التي تجرعناها وما زلنا اكثر من ذي قبل ، كي نعرف كيف نبدا ببناء الحاضر المزري بهدف مستقبل جاد ورصين ..

دعوتي هذه المرة الى الاسرة الاميرية الموقرة ، باتخاذ الية جديدة مبنية على اسس ديمقراطية وحضارية عادلة .، لائقة : اولا ..

بحجم الفرمانات التي تعرض اليها الايزيديون عبر التاريخ القديم والمعاصر ، واخرهم كارثة سنجار التي لم ولن يكن لها نظير عبر جميع الانتماءات والاتجاهات والاصناف البشرية البربرية اللا انسانية واللا اخلاقية .

وثانيا ..

بحجم التوديع والمراسيم الملوكية التي اجريت

للامير الراحل تحسين بك ، وما قصده العالم شرقا وغربا ، وعلى مستوى الاقليم بخاصة والعراق والعالم بعامة ولا شك انه جدير بذلك ..

راجية الاطلاع والتأني والتفاعل بما ينطبق مع الواقع الحالي المرير ، والاسراع بتاسيس صفحة جديدة تبنى على مبادئ الاصلاح الحقيقي ونبذ المصالح الذاتية والفردية قد يساعد وبالتاكيد سيساعد على حل القضية الايزيدية الشائكة ومشاكلها الداخلية المرتبطة ارتباطا وثيقا ومحكما بضياعهم وشتاتهم واولها فقدان العرض والكرامة في ادراج الرياح ..

.فعليه ، دعوتي ومناشدتي ، للعائلة الاميرية هذه المرة بتغيير اَلية تنصيب الامير وكما ارى كناشطة ايزيدية ،

، بان تدعو الى ( عقد مؤتمر عالمي ) بدعوة جميع الشرائح الايزيدية المنوعة من عشائر وسياسيون ومثقفون ومسؤولون ورجال دين وطلبة وشباب حر على مستوى العراق والعالم اي الجغرافية التي يتواجد فيها الايزيديون ، وكما يلي :

انشاء هيكلية تمثيلية ، تشبه برلمان مصغر ، كيف ؟ :

تقوم عائلة الامارة بتوجيه دعوى الى تاسيس برلمان مصغر تحت عنوان (( المجلس الاستشاري الايزيدي العالمي )) . يتم خلالها توجيه دعوة للايزيديبن لعقد مؤتمر ، من عشائر وجموع دينية واجتماعية ومثقفة من العراق والعالم ،

تقوم هذه الجموع وفي مقدمتهم الاسرة الاميرية ، بتقديم مرشحيها للمجلس ، عدد 3 من كل مجموعة ، ومن ثم يتم التصويت على مرشح واحد . ويفترض ان يكون عدد الاعضاء ( 21) عضوا ، و ( 25 % ) من النساء .

وتقوم عائلة الامارة بتقديم 3 مرشحين لمنصب الامير ونائبه كن تتوفى فبهم الشروط والكفاءات اللازمة ، ويتم التصويت من قبل جميع الاعضاء المنتخبون .

اَلية البرلمان :

اولا :

البرلمان الايزيدي :

يتضمن البرلمان 21 عضوا مرشحا من عائلة المير والعشائر والمثقفون ، والعنصر النسوى 25 % ، الذين فازوا بالانتخاب من لدن الحضور .

حينها يتمكن البرلمان ان يصوت لمرشح منصب المير ، ومن يفوز باعلى الاصوات ينصب ( اميرا ) .

ثانيا :

يقسم المجلس الاستشاري المنتخب الى اربع لجان :

ا – اللجنة الدينية تعنى بالشؤون الدينية والطقسية فقط.ويتراسها شخصا من عائلة الباباشيخ .

ب – لجنة العلاقات العامة –

تعنى باَلية الشؤون والعلاقات الاقليمية والعراقية والعالمية ..

ج –

اللجنة المالية :

تعنى هذه اللجنة بالشؤون المالية .

وتكون مسؤولة عن صندوق النقد الايزيدي ، وعن كل صرف وايداع من الاموال التي تدخل وتخرج من الصندوق ..

د –

اللجنة الاعلامية :

تكون صلاحيات هذه اللجنة النطق باسم المجلس امام الاعلام المحلي والعالمي المقروء والمسموع والمشاهد …

ثانيا :

منصب الامير :

يعتبر منصب الامير مركزا رمزيا كرئيس الجمهورية تماما ، ويمثل السلطة التنفيذية ، يصادق على جميع القرارات التي يوافق عليها المجلس الاستشاري ولا يتم.شئ الا بمشورته ..

ثالثا :

الدعم المادي :

من اولويات انجاح هذه الالية هو ، تاسيس صندوق النقد الايزيدي.

ويتم الدعم من الداخل والخارج من الايزيديين وغير الايزيديين .

ولا يجوز لاي كان خارج هذا المجلس التصرف دون استشارته .

وتقدم اللجنة المالية كل عام جردا مفصلا عن الاموال التي نفقت عبر مؤتمر امام المجلس بالوصولات والفاتورات بهدف ترسيخ الثقة والامانة ..

رابعا :

حل المجلس الروحاني الحالي :

ينبغي حل المجلس الروحاني الحالي وانضمام جميع اعضاءه الى البرلمان المنتخب بترشيح جديد ، وينصب احد هؤلاء الاعضاء نائبا للامير ، ايضا بالانتخاب .

خامسا :

البابا شيخ :

يكون منصب نيافة البابا شيخ ايضا رمزا مسؤولا عن مصادقة الشؤون الدينية والطقسية وعقود الزواج والطلاق والمهور فقط ..

هذا ، ويعتبر المجلس المنتخب المخطط الاول والاخير للسياسة العليا للديانة . ولا يجوز لاي ايزيدي مهما كانت مكانته ومسؤوليته ان يتصرف خارج حدود المجلس .

وجميع القرارات الاجتماعية والدينية والسياسية والمالية تصدر عنه فقط …

مع خالص التقدير ..