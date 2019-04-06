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دوكان تحذر من الاقتراب الى السد

دعت قائممقامية قضاء دوكان في محافظة السليمانية يوم الجمعة الناس الى عدم الاقتراب من سدها الذي يعد احد اكبر السدود في اقليم كوردستان.

وحذرت الادارة المحلية في بيان اليوم السكان والسائحين من الاقتراب الى السد بعد زيادة الاطلاقات المائية فيه.

واكد البيان انه منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة فان الاطلاقات المائية للسد قد ازادت وجراء ذلك ارتفعت مناسيب مياه الزاب مقارنة مع باقي الايام الماضية.

واعلن البيان دخول الجهات المعنية في حالة تأهب وجهازية وتنسيق كامل وقد تم ابلاغها بتقديم المساعدة للناس في حال حصول اية حالة غير مرغوب بها.

ودعا البيان السكان الى الحفاظ على انفسهم وعدم الاقتراب من ضفاف السد لكيلا يتعرضوا لأية مخاطر.

ونفى البيان حدوث اي خلل فني او تقني في السد، مؤكدا ان ما يحدث مجرد زيادة نسبة للإطلاقات المائية.

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