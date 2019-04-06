د.اياد علاوي يدعو لتأسيس اتحاد قوى الشعب العامل ليكون الخيمة التي تجمع النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية

زار رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي، يرافقه وفد من المجلس المركزي للمنبر، صباح اليوم ،السبت، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق حيث التقى نقيب العمال السيد ستار دنبوس براك واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد .

وقد بحث اللقاء مسيرة العمل النقابي في العراق ودور النقابة في حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني، اذ اكد الدكتور علاوي اهمية تعزيز الحركة النقابية ودعمها ومنحها دوراً فاعلاً في عملية التطور والبناء .

كما دعا رئيس المنبر الى توسيع اللقاءات مع القوى النقابية الاخرى لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة, وان يكون للمرأة دور بارز في الإدارات النقابية .

اللقاء بحث ايضا اليات تشكيل اتحاد قوى الشعب العامل الذي دعا له الدكتور علاوي، ليكون الخيمة التي تجمع النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية، ودوره المنتظر في تعزيز العمل النقابي وايصال صوت الطبقة العاملة وتلبية احتياجاتها .

ورافق الدكتور علاوي خلال زيارته السيد حسن العلوي والدكتور قاسم داود والسادة كاظم الشمري وحسن شويرد وحسين الموسوي وضياء المعيني ومحمد رياض .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

6 نيسان 2019