رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة الجبوري يدعو لتخصيص منحة (المليار دولار) السعودية لعوائل الشهداء

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري الحكومتين العراقية والسعودية الى تخصيص المنحة السعودية البالغة مليار دولار لعوائل شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة كدفعة مقطوعة لكل عائلة .

وقال في بيان اليوم :” في الوقت الذي نشكر فيه المملكة العربية السعودية على موقفها الداعم للعراق ومبادراتها، سواء على صعيد انشاء ملعب رياضي أو منحة المليار دولار، ندعو الحكومتين العراقية والسعودية الى جعل أوجه صرف هذه المنحة تتركز على القضايا المهمة جداً وذات الأولوية والأفضلية على بقية الأمور، بهدف تحقيق الهدف النبيل المرجو منها “.

وأوضح الجبوري :” ان أكثر الناس استحقاقاً لهذه المنحة هم أسر شهداء الجيش والشرطة وجميع تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة الذين استشهدوا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، فدماء هؤلاء الشهداء حررت كل شبر من العراق من قبضة عصابات داعش، وساهمت أيضاً في حماية دول المنطقة من موجة الإرهاب، أي انها كانت حرباً بالنيابة، والعراقيون كانوا الدرع الذي تصدى لهذه الهجمة “.

وتابع :” ان معظم عوائل الشهداء باتوا بلا معيل ويعيشون اليوم تحت خط الفقر، والواجب اليوم اغتنام فرصة حصول العراق على هذه المنحة لتوزيعها على أسر الشهداء كدفعة مقطوعة لكل عائلة لتعينهم على تحسين مستوى معيشتهم “.