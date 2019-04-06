سفارات و قنصليات الخليج الوهابي

احمد كاظم

زيارة الوفد السعودي للعراق بشرتنا ان السعودية ستفتح 3 قنصليات في العراق منها واحدة في النجف الاشرف.

السفارات و القنصليات الخليجية الوهابية على راسهما السعودية اهم واجباتها نشر الوهابية و تجنيد و تمويل المنظمات الارهابية لأنها تتمتع بحصانة دبلوماسية.

هذا يحدث في الدول الاوربية و حتى في امريكا حاضنة الخليج فكيف سيكون الحال في العراق حيث يتجول الدبلوماسيون على هواهم و الحكومة تشخر.

الحصانة الدبلوماسية ستوفر (الامان) للإرهابيين المسجلين كدبلوماسيين لكي ينشروا الوهابية و يتجسسوا و يمولوا الارهابيين و يزودوهم بالأسلحة لانهم (محصنون) و الحكومة العراقية بائسة.

الدبلوماسي العراقي لا يمكنه الذهاب لزيارة موظف خليجي بدون علم الحكومة الخليجية و لا يمكنه التجوال بدون رقيب بينما امثاله الخليجيون و غير الخليجيين يتدخلون في شؤون العراق امام وسائل الاعلام لان الحكومة فاسدة.

بعد (الهزيمة المؤقتة) لداعش ستنتعش و تعود المفخخات و يحدد اماكن تفجيرها موظفو السفارات و القنصليات الخليجية خاصة السعودية منها.

ملاحظة للتذكرة: الجاسوس السبهان السعودي في يوم وصوله عقد الاجتماعات العلنية للتحريض ضد الشيعة و زار النجف الاشرف للتخيط لاغتيال السيد السيستاني ما دفع الحكومة الى طرده.

ختاما: لان الرئاسات الثلاث و شبكاتها فاسدة ستعود المفخخات الخليجية (الرسمية) بسبب الهدايا و الرشوة لهذه الرئاسات و شبكاتها.