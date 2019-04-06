سيدة الدموع عصمت شاهين دوسكي سيدة الدموع قلبي أكثر وجعا من الدموع إن رقرقت مقلتيك هونا وأصابت خديك وهن الطلوع

اصبري إن الصبح آت

يمحي الحزن والجوع

اصبري إن الخلاص في الأفق

بين رحمة رسول وحب يسوع

سيدة الدموع هذا الربيع أتى بين يديه أوراق ومشروع صبي في كأس العمر عتقا ثم اكسري الكأس المفزوع ارمي النائبات النائحات النادبات وأضيئي محراب الروح بالشموع ********* أنت الرؤى والنجوى والميلاد أنت الجمال والدلال والفؤاد

أنت الدفء والحنين أنت الحياة والسنين أنت الحضارة لكل بلاد لا تمسكي الدموع ارقصي ، غني ، تفجري وغيري ألوان السواد أنت منهاج عالم وعليم جنة يتمناها كل وليد أطلقي عنان الروح والإحساس وارسمي ودا لمن غاب عن الوداد

وفجري قواميس الركود

وإن رضخوا لها العبيد والأسياد ********

سيدة الدموع

اكتب لعينيك أشواقي

واكتب لخديك إرهاقي

اكتب لشهد شفتيك

وارتوي من ريقك الراقي

ماذا جنيت من الحرمان

سوى نيران في أعماقي

تسجد لروحك إكراما

كل حروفي و احتراقي

ما بال ليلي يجن ساهرا

بلا أحلام تقيد المآقي

يا سيدة الدموع مهلا ، مهلا

احترقت بعبراتك أوراقي