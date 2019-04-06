عالية نصيف تبدي استياءها من وضع علم اقليم كردستان بدلاً من علم العراق لدى استقبال البارزاني في الأردن

أبدت النائبة عالية نصيف استياءها من قيام الأردن بوضع علم اقليم كردستان بدلاً من علم جمهورية العراق لدى استقبال رئيس الاقليم مسعود البارزاني الجمعة الماضية، مبينة ان هذا الخرق للأعراف الدبلوماسية جاء في وقت كان يفترض بالأردن أن ترد الجميل على الاتفاقية التجارية التي أبرمها العراق معها مؤخراً بدلاً من أن تجازينا بهذه الطريقة .

وقالت في بيان اليوم :” ان استخدام علم اقليم كردستان الذي يعبر عن ثلاث محافظات (مع قضاء حلبجة الذي يعتبره الاقليم محافظة رابعة) خلال استقبال رئيس الاقليم بدلاً من استخدام علم جمهورية العراق المعتمد رسمياً في الأمم المتحدة هو مخالفة بروتوكولية وخرق للأعراف الدبلوماسية، وقد قامت الدنيا ولم تقعد عندما لم تظهر النجمة البيضاء التي في العلم الأردني على الشاشات الألكترونية في شوارع بغداد فأصبح علم الأردن شبيها بعلم فلسطين التي كلنا نتشرف بعلمها الذي نرسمه على الجدران وعلى دفاترنا منذ طفولتنا، في حين تم استبدال علمنا بعلم (محلي) بوجود أعلى سلطة في المملكة الأردنية “.

وتابعت :” كان الأجدر بالأردن أن ترد الجميل على الاتفاقية التجارية المبرمة معها بدلا من مجازاتنا بهذه الطريقة، ورغم ذلك لن نطلب اعتذاراً من أية جهة، فالحدث قد حصل والصور نشرت في كل وسائل الاعلام، لكننا نعتب على مثقفي العراق والناشطين والكتّاب والنخب الوطنية الذين يجدر بهم ان يرفعوا أصواتهم للمطالبة باحترام العلم العراقي أسوة بكل الدول التي تحترم اعلامها وتجعل لها هيبة وتقديراً “.