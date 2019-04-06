فرصة أمام السعودية و خليجية أخرى لازدهار المناطق الغربية

بقلم مهدي قاسم

يبدو أن النظام السعودي و القطري ـــ و ربما غيرهما أيضا

ــ و اللذين أرسلا بشكل مباشر أو غير مباشر آلافا من الإٌرهابيين إلى العراق لتفجير أنفسهم على مواطنين عراقيين مسالمين ، كما قدما دعما ماليا بلغ المليارات من الدولارات للقوى الحاضنة للإرهاب بهدف ديمومة العمليات الإرهابية في العراق إلى فترة أطول و أطول ، معتقدمين

بأنهما بذلك إنما سيوقّفان المد الإيراني ونفوذه المتزايد والمتصاعد يوما بعد يوم ، أكثر انتشارا و اتساعا ، سيما في العاصمة بغداد ومناطق الوسط والجنوب ، بعد مقتل وجرح عشرات آلاف من العراقيين الأبرياء و تحويل بغداد إلى خرائب أشبيه خرائب مدينة ما بعد حرب ضارية

، فقد تحتم على هذين النظامين أن ينتظرا و يكتشفا بعد كل هذه المدة الطويلة من عمليات قتل و خراب و دمار ، إنهما بعملهما الإجرامي ذاك ، إنما خدما مصالح النظام الإيراني في العراق و عمقا نفوذه السرطاني ، من خلال دفع الأغلبية الشيعية إلى الاحتماء بأحضان أحزاب الإسلام

السياسي الشيعية ذات الولاء القوي و التخادمي الصريح للنظام الإيراني ، و ذلك بسبب العمليات الإرهابية اليومية الشرسة المتواصلة و التي كانت ذات دوافع اجتثاثية طائفية صريحة و سافرة وهمجية عنيفة ..

المهم صار ما صار ، ونحن شعب سريع نسيان بين غافِ ونائم

و بين محتار !!..

فها هي الحكومة السعودية الحالية تريد تغيير سياسة الانغلاق

بالانفتاح تجاه العراق ، بنية الحد من مد النفوذ الإيراني الذي أخذ يتجاوز المناطق “الشيعية ” نحو المناطق ” السنية ” أيضا ، وذلك بفضل سمساري و مرتزقة بعض الساسة ” السنة ” المتنفذين الذين باعوا أنفسهم للنظام الإيراني من أجل مناصب وكراس مخملية ، و لكي تكون الخطوة

السعودية هذه من المشاركة و المساعدات المباشرة ــ إذا كانت خطوة جدية و ساعية خير بالفعل ــ ذات تأثير إيجابي مباشر وواسع ، يجب أن تأخذ طابع عمليات إعمار وتعمير و تحديث وتطوير للبنى التحتية والخدمات الضرورية والصحية والتعليمية ، ضمن خطة تشغيلية أخرى في المناطق

الغربية لاستعاب و تشغيل عشرات آلاف من الأيدي العاملة العاطلة في تلك المناطق و ان تقوم بها شركات سعودية ذاتها ـــ درءا للفساد ـــ بهدف جعل هذه المناطق مزدهرة ومتطورة في المناطق الغربية ، وهو الأمر الذي سيعكس الفارق الكبير بين المناطق الشيعية التي ستبقى خربة

ومهملة وغارقة بالنفايات و البرك الاسنة تحت هيمنة الأحزاب الشيعية ، و بين هذه المناطق المزدهرة والمتطورة ــ افتراضا..

وحينذاك فقط يمكن الحد من النفوذ الإيراني في العراق وفي

الوقت نفسه التكفير عن ذنوب دعم الإرهاب ووصمة عاره التاريخي على جبين النظام القطري و السعودي.

أما تقديم مليار دولار كمساعدة سعودية للحكومة العراقية

أو للساسة المتنفذين في المناطق الغربية فمعنى ذلك تقديم هذا المبلغ الكبير على صينية من ذهب للصوص المنطقة الخضراء ليسرقوه مثلما سرقوا عشرات مليارات أخرى حتى الآن .