قتيل وجرحى بنزاع عشائري اقصى جنوب العراق

افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الجمعة بمقتل شخص واصابة اخرين بنزاع عشائري حدث في محافظة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق.

وقال المصدر والشهود انه مشاجرة بين عشيرة واحدة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قضاء الزبير في البصرة مما اسفر عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين.

وكان امام وخطيب التيار الصدري في مدينة البصرة ستار البطاط في وقت سابق من اليوم من وجود “اياد خفية ومشبوهة” تذكي الصراعات والنزاعات العشائرية في العراق وخاصة بجنوبه.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.