ليفربول يهزم ساوثهامتون ويعتلي صدارة البريميرليج مؤقتاً

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا صعبًا على حساب ساوثهامبتون بنتيجة 1-3 على ملعب “سانت ماري” في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت البداية التهديفية من أصحاب الأرض، بهدف عن طريق شين لونج في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

ولكن في الدقيقة 36، نجح نابي كيتا في إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 36، ليخرج الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، مع أسلوب دفاعي صارم من قبل ساوثهامبتون مع تألق من الحارس أنجونس جون في إنقاذ العديد من المحاولات من صلاح والثنائي الهجومي الآخر ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة 80، ومن ركنية مرتدة لساوثهامبتون حول ساديو ماني الكرة سريعًا من منطقة جزاء ليفربول لزميله جوردان هندرسون، الذي أوصل الكرة سريعًا لـصلاح، الذي استغل القلة العددية لمدافعي المنافس، ليسجل هدف التقدم لليفربول.

وبعد مرور ست دقائق فقط، حسم هندرسون النتيجة لصالح الريدز بهدف ثالث بمتابعة رائعة لعرضية زميله فيرمينو وسجل في شباك ساوثهامبتون.

بهذه النتيجة، يستعيد ليفربول صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.