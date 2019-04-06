مجلس ميسان يوضح مخاطر السيول ويدعو المواطنين للحذر

اوضح مجلس محافظة ميسان، الجمعة، الموقف بالنسبة لموجة السيول وتدفقات نهر دجلة باتجاه المدينة، فيما دعا المواطنين للطمأنينة والحذر.

وقال المتحدث باسم المجلس عامر نصر الله ، في بيان نسخة منه ان “كمية اطلاقات مائية وصلت مقدارها 650 متر مكعب/ثانيه ونشاهد الوضع الحرج لمناطق جنوب العماره ة وبالأخص مناطق الهدام والمناطق القريبه من حوض دجله في المشرح”، مبينا ان “خلية الازمة بادرت بإخلاء المنازل القريبة وتوزيع الخيم والسلات الطبية”.

واضاف ان “كمية الاطلاقات المائية وصلت إلى 1000 متر مكعب/ثانية من سد سامراء وستصل إلى محافظة ميسان خلال 4 ايام يضاف لها كمية 200 متر مكعب/ثانية من قناة الجباب فتصبح 1200 متر مكعب لكل ثانية”، مشيرا الى انها “كمية كبيرة جدا تشكل خطورة بالغة”.

وتابع انه “لاجل الدفع بهذه الخطورة ستلجأ وزارة الموارد المائية مضطرة إلى فتح هور المصندك والذي من المتوقع أن يستوعب كمية 1000 متر مكعب لكل ثانية”، لافتا الى انه “حاليا العمل جاري بتضيق نهر دجلة في ناحية الكميت لتوجية الماء باتجاه منطقة الطيب من خلال القناة الفيضانية في كميت”.

واوضح ان “الحكومة المحلية في ميسان تطلب من المواطنين بعدم الانجرار خلف مايصدر من إشاعات”، داعيا المواطنين الى “مراقبة الموقف واخذ الحيطة والحذر”.

وطمأن “الاهالي في المحافظة بأن الأزمة ستمضي بأمان وسنراقب عمل وزارة الموارد المائية وخلفية الازمة”.

وأعلن نواب تحالف سائرون في ميسان، اليوم الجمعة، أن المحافظة “منكوبة” بسبب السيول، محذرين من كارثة قادمة،فيما طالبوا بتحركات استثنائية للحد من الخطر.

ونشرت السومرية نيوز في وقت سابق من، اليوم الجمعة، صورا يظهر فيها غرق قرى اميلحه، زويده، الشويطي شرقي محافظة ميسان نتيجة سيول قادمة من ايران، فضلا عن ارتفاع مناسيب نهر دجلة.