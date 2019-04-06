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محافظ بغداد يعلن إعادة توزيع الحوضيات المائية على منطقتي المعامل والدسيم

اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اليوم السبت، إعادة توزيع الجهد الآلي في منطقتي المعامل والدسيم بسبب وجود مسارب مائية, نتيجة زيادة مناسيب نهر ديالى. واكد الجزائري في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،خلال جولة أجراها في قضاء الزوراء, زيادة اعداد الحوضيات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية, من اجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين في المنطقة, داعيا قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد الى التعاون وتفعيل خلية الازمة وزيادة الجهد الآلي من اجل درء مخاطر زيادة مناسيب المياه. وعد محافظ بغداد, الاطلاقات المائية الجديدة مقلقة, وتشكل خطرا مؤقتا على بعض مناطق العاصمة.

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