مفتي جمهورية العراق: الاحزاب الاسلامية تحمي محال الخمور .. ولا اصل لليلة المعارج

انتقد مفتي اهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي يوم الجمعة افتتاح محال للخمور في البلاد.

وقال الصميدعي في خطبة صلاة الجماعة ببغداد، انه “تُفتح محال للخمور ونحن نحميها باسم الاسلام”.

واضاف “نحن نحكم الدولة والاحزاب الاسلامية تقود العراق وتفتح محال للخمور وتضع حراس لها ايضا”.

وعن مناسبة ليلة الاسراء والمعارج التي يحتفل بها المسلمون في شهر رجب قال الصميدعي انه لا يوجد ولا دليل واحد على ان ليلة الاسراء والمعراج كانت في يوم 27 او 25 رجب”.

واضاف انه “لا يوجد دليل واحد على انه قد وقعت تلك الحادثة في هذا الشهر، والدليل الوحيد الذي ورد انها كانت قبل البعثة بسنة”.

وتابع المفتي بالقول “اذهبوا واقروا كل الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم اذ لا يوجد دليل واحد فيها يثبت بان ليلة الاسراء والمعارج كانت في رجب على الاطلاق”.