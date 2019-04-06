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ميزة جديدة من واتساب للدردشات الجماعية غير المرحب بها

أطلقت شركة “واتساب”ميزة طال انتظارها تمنع المستخدمين من إضافتك تلقائيًا إلى مجموعات الدردشة “Groups” غير المرحب بها.

وفي التفاصيل، فإن الميزة الجديدة تقضي بتحديد الأفراد الذين يستطيعون إضافة كلّ شخص إلى المجموعات.

ولتقييد الانضمام إلى مجموعات جديدة على “واتس آب”، يُمكن تفعيل الميزة من خلال الدخول إلى الإعدادات والنقر على خيار “الحساب” و”الخصوصية” ثم “المجموعات”.

بعد ذلك، ستظهر 3 خيارات على شاشة الهاتف: لا أحد، وجهات الاتصال الخاصة بي، والجميع.

WhatsApp has added a new feature that stops people from automatically adding you to groups, allowing users to decide which ones they want to join. People will now have the option to choose from three options in their settings from; 'nobody,' 'my contacts,' or 'everyone'

في حال اخترت خيار “لا أحد” لن يتمكن أي شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة من إضافتك إلى مجموعة معينة، من دون إرسال دعوة لك.

وإذا قمت باختيار “الجميع” سيتمكن أي مستخدم من إضافتك إلى الدردشات الجماعية.

واشارت شركة “واتس آب” إنه يجب على المسؤول عن الدردشة الجماعية إرسال دعوة خاصة عبر المحادثة الفردية، لإضافة المستخدمين إلى الدردشة الجماعية.وتنتهي صلاحية الدعوة بعد 3 أيام من استلامها.

والجدير ذكره، أن هذه الميزة ستتوفر لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة.
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