ميسان تطلق جملة تحذيرات بشأن أزمة السيول والفيضانات

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة ميسان عامر نصرالله، اليوم السبت، جملة توصيات بشأن ازمة السيول والفياضانات.

وقال نصرالله في بيان “الى اهلنا في محافظة ميسان أدناه نقاط توضح الموقف بالنسبه لموجة السيول وتدفقات نهر دجلة باتجاه المحافظة

1- حاليا تصل محافظة ميسان كمية اطلاقات مائية مقدارها 650 متر مكعب/ثانية.. ونشاهد الوضع الحرج لمناطق جنوب العمارة وبالأخص مناطق الهدام والمناطق القريبه من حوض دجله في المشرح …حيث بادرت خلية الازمه بإخلاء المنازل القريبه وتوزيع الخيم والسلات الطبية .

2- اليوم أطلقت كمية اطلاقات مائيه تصل إلى 1000 متر مكعب/ثانية من سد سامراء وستصل إلى محافظة ميسان خلال 4 ايام يضاف لها كمية 200 متر مكعب/ثانية من قناة الجباب فتصبح 1200 متر مكعب لكل ثانية.. وهي كمية كبيرة جدا تشكل خطورة بالغة…ولاجل الدفع بهذه الخطوره ستلجا وزارة الموارد المائية مضطرة إلى فتح هور المصندك والذي من المتوقع أن يستوعب كمية 1000 متر مكعب لكل ثانية

3- حاليا العمل جاري بتضيق نهر دجلة في ناحية الكميت لتوجية الماء باتجاه منطقة الطيب من خلال القناة الفيضانيه في كميت.

4- الحكومة المحلية في محافظة ميسان تطلب من المواطنين بعدم الانجرار خلف ما يصدر من إشاعات وبنفس الوقت تطلب من المواطنين مراقبة الموقف واخذ الحيطة والحذر …ونطمئن اهلنا في المحافظة بأن الأزمة ستمضي بأمان وسنراقب عمل وزارة الموارد المائيه وخلية الازمة”.