نائب عراقي يهدد دولا مانحة “بالبصق عليها”: لاتسلموا حكوماتنا دينارا واحدا فستذهب للحرامية

دعا رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، الدول المانحة للعراق بعد تقديم الاموال للحكومات في هذا البلد.

وكتب الشيخ علي تغريده على حسابه بتويتر، “كنائب باسم الشعب العراقي أخاطب الدول المانحة (لا سيما دول الخليج):لا تسلموا حكوماتنا ديناراً ولا درهماً ولا ريالا.. لأنها ستذهب إلى مجاميع من اللصوص والحرامية”.

واضاف “الحل أن تشرفوا أنتم بأنفسكم على بناء المدارس والبيوت والمستشفيات والملاعب. إذا أعطيتم الحكومة مالا فسوف أبصق عليكم!”.

وافتتحت المملكة العربية السعودية، امس الخميس، مقر قنصليتها، داخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وأعلنت السعودية، قبلها، تقديم منحة مالية للعراق تقدربمليار دولار للمساهمة في تنميته، لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق، علاوة على إنشاء مدينة رياضية هدية من الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب العراقي.

وشهدت العلاقات بين بغداد والرياض تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ اتفق الجانبان في أكتوبر الماضي على فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية وزيادة التعاون الاقتصادي.

ويُجري وفد سعودي كبير زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الطرفين ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وترجع مساعي التقارب بين السعودية والعراق إلى عام 2015 عندما أعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد التي ظلت مغلقة 25 عامًا.