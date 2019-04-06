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وزير التجارة السعودي: سنستقبل رئيس الحكومة العراقية خلال 3 أسابيع

قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة ستسضيف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في أقل من 3 أسابيع، لافتًا إلى أنه سيُجرى التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والبيئة وعدد من المجالات الأخرى، ومشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه بفتح 4 قنصليات في العراق، بدأت ببغداد ثم سيأتي الدور على النجف والبصرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”: “الفرق الفنية تدرس احتياجات ومتطلبات الربط لتمكين العراق من تلبية احتياجاته من الكهرباء والماء والمواد البترولية”.

وتابع: “سنعمل على تسهيل اجراءات السفر بين البلدين، وبعد فتح القنصلية السعودية في بغداد يستطيع المواطن العراقي الحصول على التأشيرة السعودية مباشرة بدلًا من التوجه إلى عمان”.

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