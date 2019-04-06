وزير الثقافة السعودي: بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي بالعالم العربي

زار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، برفقة وزير الثقافة والسياحة العراقي عبد الأمير الحمداني، مناطق تاريخية وثقافية في بغداد.

وتجوّل وزير الثقافة السعودي، في شارع المتنبي، والقشلة “مقر الحكومة القديمة”، كما زار القصر العباسي، وبيت الوالي، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي، وبيت الملك غازي، ومنطقة الميدان.

وقال الأمير بدر بن فرحان، بهذه المناسبة “تمتاز بغداد بالعديد من المعالم الثقافية والأثرية، التي خلّدها التاريخ كرموز ثقافية بالغة الأهمية، حيث تعد بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي في العالم العربي”.

وعن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، قال الوزير السعودي “أسهم المجلس في تطوير العلاقات بين السعودية والعراق على كافة الأصعدة، وفي تعزيز التواصل الثقافي بيننا، وستسعى وزارة الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أخرى، أحد أهم أولويات وتوجهات الوزارة”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن زيارة الوفد السعودي إلى العراق.