Posted on by

وزير الخارجيّة العراقي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر لدى بغداد

تسلّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر لدى بغداد خالد حمد السليطي .

وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، وشدَّد الحكيم على اهتمام بغداد بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز العلاقات، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ.

وتمنّى الوزير الحكيم النجاح للسفير في مهامِّ عمله، وأبدى استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاح البعثة الدبلوماسيّة ببغداد، لتطوير العمل المُشترَك بين البلدين.

و اكد السفير القطري قرب وصول وفد قطري كبير الى بغداد لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close