وزير الخارجيّة العراقي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر لدى بغداد

تسلّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر لدى بغداد خالد حمد السليطي .

وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، وشدَّد الحكيم على اهتمام بغداد بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز العلاقات، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ.

وتمنّى الوزير الحكيم النجاح للسفير في مهامِّ عمله، وأبدى استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاح البعثة الدبلوماسيّة ببغداد، لتطوير العمل المُشترَك بين البلدين.

و اكد السفير القطري قرب وصول وفد قطري كبير الى بغداد لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.