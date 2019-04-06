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وفد تركماني عراقي في تركيا

وصل وفد من الجبهة التركمانية العراقية الى تركيا، بحسب ما اعلنه رئيس الجبهة ارشد الصالحي اليوم الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الصالحي اليوم، ان الاخير ونائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران والوفد المرافق لهما زاروا بعد وصولهما الى العاصمة التركية انقرة السفارة العراقية والتقيا هناك السفير حسين محمود الخطيب

ونوه البيان الى انه تم تباحث عن اخر المستجدات على الساحة العراقية والوضع العام، مردفا بانه تم التطرق ايضا على اوضاع الجالية العراقية في تركيا والطلبة العراقيين الدارسين فيها ومشاكلهم وضرورة تقديم الدعم ألازم والتواصل معهم.

هذا ولم يشر الصالحي الى هدف الزيارة الى تركيا التي يجريها مع وفد من جبهته.

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