NBC تسلط الضوء على “المجتمع الملحد في العراق”.. معلومات تكشف اولا

في أحدى مقاهي بغداد، يجلس فادي، طالب قسم الطب بعيدًا عن الزبائن الآخرين، ويلقي نظرة خاطفة للتأكد من أن لا أحد يراقب ويستمع، “ان تم اكتشافي ساتعرض للقتل. والخطر قد يصل أيضًا الى أسرتي، رغم أن أياً منهم لا يعلم أنني.. لا اؤمن بوجود الله”.

يقول فادي، 23 عامًا، إنه يمكن استهدافه للاعتقاد بأن الله وجميع أديان العالم اختراعات بشرية. ولتجنب الاكتشاف، يقوم بحذف جميع عمليات البحث على جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول.

حديث فادي جاء عبر تقرير NBC News الامريكية، وتقول ان فادي مثل كل الملحدين العشرين الذين تحدثت إليهم، طلب تحديد اسم مستعار لتفادي استهدافه من قبل الميليشيات أو الشرطة.

على الرغم من أن الإسلام هو دين الدولة وأنه من المخالف للقانون التشهير أو الإهانة لأي دين، إلا أن الإلحاد بحد ذاته ليس مخالفا للقانون في العراق، وفقًا للخبير القانوني علي التميمي. تشير الدلائل القصصية إلى وجود مجتمع صغير ولكنه متزايد من الملحدين في عراق ذات الغالبية المسلمة.

صفحة واحدة على فيسبوك بعنوان “اللاأدريون والملحدون في العراق” لديها ما يقرب من 13000 إعجاب و 17000 متابع.

منذ الإطاحة بالديكتاتور صدام حسين من قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، نمت السلطة الايرانية الشيعية الدينية في العراق. وباتت تسيطر المنظمات- الاحزاب- الشيعية القوية على أجزاء رئيسية من الحكومة، مثل وزارة الداخلية، التي تهيمن عليها الميليشيا المتشددة المرتبطة بإيران، منظمة بدر. كما اورده التقرير الامريكي.

البلد الذي مزقته الحرب يتجه نحو شكل من أشكال الحياة الطبيعية بعد أن هزم إلى حد كبير جماعة الدولة الإسلامية، التي غزت مساحات واسعة من أراضيه. مدفوعًا بالغضب السني الواسع من الهيمنة الشيعية، قام مقاتلو الدولة الإسلامية (داعش) بمحاربة واغتصاب وقتل الآلاف. كانت العشرات من الجماعات شبه العسكرية الشيعية التي تدعمها إيران بشكل أساسي حاسمة لهزيمة المجموعة المسلحة في عام 2017، ويُلقى عليها باللوم في عمليات اختطاف القتل غير قانوني.

“هل سمعت يومًا عن تشكيل الملحدين لميليشيا؟” طالب هندسة 21 عاما طلب الاشارة لاسمه بـ”داروين”، يقول. “لا، فقط أولئك الذين لديهم دين يشكلون ميليشيات وفرق الموت. إنهم السبب وراء تدمير الحياة وتدمير البشرية.”

في عهد صدام، تم استهداف المعارضين وتعذيبهم – وخاصة الكورد وأعضاء حزب الدعوة الإسلامي المدعوم من إيران. كما اعتقلت حكومته أتباعه السنة وأعضاء الجماعات الأخرى التي تحدت حكمه.

“داروين”، الذي نشأ في عائلة شيعية متدينة في مدينة النجف الجنوبية المقدسة، شارك ذات مرة أفكاره حول العلم والدين عبر Facebook، حيث نشرها تحت هوية مزورة.

يقول: “اعتدنا أن نتحدث عن قضايا مختلفة، وتبادل المعلومات”.

لكنه حذف هذه الصفحة منذ حوالي عام.

يقول: “سمعت أن الميليشيات بدأت في مطاردتنا، وكان لديهم التكنولوجيا والأشخاص لتتبع حسابي”.

في خطوة أثارت الخوف في مجتمع الملحدين الصغير في العراق، اعتقلت الشرطة في أكتوبر / تشرين الأول إحسان موسى، صاحب مكتبة في جنوب العراق. اتهموه ببيع الأعمال التي شجعت القراء على رفض الإسلام، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال العقيد رشاد مزعل، مسؤول شرطة محلي، إن موسى أطلق سراحه بعد أن وعد بعدم بيع الكتب المخالفة مرة أخرى. لم ترد وزارة الداخلية على طلبات التعليقات على القضية. وموسى غير متوفر للتعليق.

المفكر والباحث الإسلامي غالب الشاهبندر يشعر بالقلق إزاء ما يراه عددًا متزايدًا من غير المؤمنين.

يقول “موجة الإلحاد ستهزم العراق بسبب الممارسات الخاطئة للأحزاب الإسلامية”. “لقد أجبروا الناس على تجنب الإسلام والأديان الأخرى.”

الإسلام هو المجموعة الدينية الرئيسية الوحيدة التي من المتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع من سكان العالم ككل على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2015. يقول شاهبندر، مع ذلك، فإن الكثير من العراقيين يتحولون عن الله بسبب السياسيين المتدينين.

يقول “معظم أولئك الذين هم جزء من أحزاب إسلامية لا يصافحون النساء في الأماكن العامة، لكنهن يعملن سراً”. يتجنب بعض المسلمين المحافظين الاتصال المباشر مع الجنس الآخر.

“آمل ألا تنمو موجة الإلحاد هذه” ، يضيف شابندر.

إنهم الشباب العراقي الوحيد الذي يرفض إيمان أسلافهم. انتظر الرسام أبو سامي، 52 عاماً، بعد خمس سنوات من زفافه أن يعترف لزوجته بأنه لا يؤمن بالله.

يقول: “في البداية رفضت البقاء معي وهددت بإخبار والديها وطلب الطلاق”.

في النهاية أدركت زوجته أنها لن تكون قادرة على تغيير معتقداته، التي ولدت خلال الطفولة كابن للشيوعية. هذه الأفكار ازدهرت بعد الغزو الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الطائفية التي تلت ذلك.

الإلحاد لأبي سامي هو سر مفتوح نسبياً في منزله ببغداد، مع أبنائه الأكبر سنًا – 21 و 17 – مطلعين على رؤية والدهما. لكن الأصغر، البالغ من العمر 14 عامًا، لم يتم إخباره لأنه قد يتحدث إلى الأصدقاء ويعرض الأسرة للخطر.

يستشهد أبو سامي بتصرفات داعش كمثال على النداء المدمر للدين.

“لقد اعتدنا أن نسمع أن الإسلام هو دين السلام، لكن داعش تصرف مثل الوحوش، البرابرة وحتى الأسوأ”، كما يقول.

وأضاف “إلههم لم يخبرهم بقتل السجناء، ولم يخبرهم باختطاف واغتصاب النساء، ولم يخبرهم أن يأخذوا النساء والأطفال كعبيد، هل هذا دين مسالم؟ إنها ليس كذلك على الإطلاق، ولا أريد أن أكون جزءًا من هذا الدين”.