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أول ردة فعل سياسية عراقية على مطالبة خامنئي بطرد القوات الامريكية

عدّ السياسي العراقي البارز انتقاض قنبر يوم السبت ما طلبه المرشد الايراني علي خامنئي من رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن التواجد الأمريكي في العراق تدخل سافر.

وقال قنبر ان “ما طلبه خامنئي من عبد المهدي تدخل سافر، وهو مرفوض كونه تدخل بالشأن العراقي الداخلي”، متسائلا “هل يقبل خامنئي ان يطلب عبد المهدي منه عدم التدخل في الشأن اللبناني واليمني والسوري، وهذا الطلب قد يكون أكثر عدلا، لكن من غير المعقول ام يأتي رئيس لدولة ثانية ويطلب أخرى أمور خاصة بشأنها السياسي أو الأمني”.

وأضاف ان” ايران تضغط من اجل إخراج القوات الامريكية من عام ٢٠١١ وعن طريق رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، والكل شاهد بعد الانسحاب الانهيار الأمني الذي حصل ودخول تنظيم داعش واحتلاله مدن عراقية”.

وكان خامنئي قد طالب في وقت سابق من اليوم خلال لقائه عبد المهدي بضرورة خروج القوات الأمريكية من العراق بأقرب وقت ممكن.

ووصل عبد المهدي في وقت سابق من اليوم الى العاصمة طهران برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع تلبية لدعوة رسمية لرئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني.

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