Posted on by

إيران تصدر توضيحا بشأن وقف الانتاج في الحقول النفطية المشتركة مع العراق

افاد المدير العام لشركة الهندسة وتطویر النفط الإیرانیة تورج دهقاني يوم السبت يوم السبت ان الفیضانات الاخیرة أدت الي عرقلة الكثیر من النشاطات، لكنها لم تؤد الى وقف أو تضاؤل الإنتاج في الحقول النفطیة المشتركة مع العراق.

جاء ذلك في تصريح له حول وقوع السیول وانسداد الطرق في هور العظیم والمناطق الحدودیة المشتركة مع العراق والتي تقع فیها الحقول المشتركة غربي كارون.

أضاف ان المناطق الواقعة غربي الكارون كانت دوما عرضة لانسداد المجاري والطرق، لكن على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فان النشاطات التنمویة كانت مستمرة فیها دون انقطاع.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close