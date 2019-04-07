إيران تصدر توضيحا بشأن وقف الانتاج في الحقول النفطية المشتركة مع العراق

افاد المدير العام لشركة الهندسة وتطویر النفط الإیرانیة تورج دهقاني يوم السبت يوم السبت ان الفیضانات الاخیرة أدت الي عرقلة الكثیر من النشاطات، لكنها لم تؤد الى وقف أو تضاؤل الإنتاج في الحقول النفطیة المشتركة مع العراق.

جاء ذلك في تصريح له حول وقوع السیول وانسداد الطرق في هور العظیم والمناطق الحدودیة المشتركة مع العراق والتي تقع فیها الحقول المشتركة غربي كارون.

أضاف ان المناطق الواقعة غربي الكارون كانت دوما عرضة لانسداد المجاري والطرق، لكن على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فان النشاطات التنمویة كانت مستمرة فیها دون انقطاع.