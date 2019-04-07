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الاتحاد الوطني يصادق على اتفاقه مع الديمقراطي ويدخل باجتماع لتوزيع المناصب

صادق مجلس قيادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت على اتفاقه المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يتعلق بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

وافادت معلومات ان المجلس صادق فعلا على الاتفاق ودخل باجتماع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية بإشراف مباشر من كوسرت رسول علي النائب الاول للسكرتير العام للحزب، وبحضور النائب الثاني برهم صالح.

وتشير المعلومات الى ان الاجتماع سيناقش تسمية مرشحين الى المناصب التي سيتسلمها الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيعقد خلال اليومين المقبلين اجتماع مع الديمقراطي الكوردستاني للمصادقة رسميا بينهما على الاتفاق.

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