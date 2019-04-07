التغيير تبلغ الديمقراطي الكوردستاني رفضها زيادة منصب في رئاسة الاقليم

رفضت حركة التغيير يوم السبت زيادة منصب في مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان، بحسب تسريبات عن اجتماع جمع الحزبين في السليمانية.

وتفيد التسريبات ان الحركة ابلغت وفد الديمقراطي الكوردستاني خلال الاجتماع رفضها زيادة منصب مساعد رئيس الاقليم.

وبحسب التسريبات فان الاتحاد الوطني يرغب باستحداث ذلك المنصب في تلك المؤسسة.

وتشير التسريبات الى ان الاتحاد الوطني اضافة الى سعيه للحصول على ذلك المنصب فقد ضمن رئاسة برلمان الاقليم و6 وزارات، و3 مناصب في مجلس امن اقليم كوردستان، و3 وكلاء وزراء، و3 ممثلين للاقليم في الخارج.

واجتمع وفد من الديمقراطي الكوردستاني ضم كل من: كمال كركوكي ودلشاد شهاب وفرصت صوفي وكاكمين نجار، مع وفد من حركة التغيير مثله كل من: جلال جوهر ومصطفى سيد قادر وجمال محمد واراس ولي ورؤوف عثمان وعلي حمه صالح، وذلك بمقر الحركة في مدينة السليمانية.