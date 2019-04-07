التغيير والحزب الديمقراطي يتفقان على “حزمة” والاتحاد الوطني يؤكد دعم اتفاق

افاد عضو لجنة الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي يوم السبت بالاتفاق مع حركة التغيير على ان الاصلاحات الحكومة في اقليم كوردستان بحاجة الى دعم كامل من الاطراف السياسية كافة.

وكتب هورامي على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الفريق التفاوضي للديمقراطي ناقش مع حركة التغيير اخر التطورات والمضي نحو تشكيل مجلس وزراء اقليم كوردستان بكابينته التاسعة.

واضاف انه “اتفقنا على أن حزمة الإصلاح تحتاج إلى دعم جميع الأطراف في مجلس الوزراء والبرلمان عبر شراكة المؤكدة”.

ورفضت حركة التغيير استحدث منصب في مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان، بحسب تسريبات عن الاجتماع الذي جمع الحزبين في السليمانية.

وبحسب التسريبات فان الاتحاد الوطني يرغب باستحداث ذلك المنصب في تلك المؤسسة، وتشير التسريبات ذاتها الى ان الاتحاد الوطني اضافة الى سعيه للحصول على ذلك المنصب فقد ضمن رئاسة برلمان الاقليم و6 وزارات، و3 مناصب في مجلس امن اقليم كوردستان، و3 وكلاء وزراء، و3 ممثلين للاقليم في الخارج.

الى ذلك انهى المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا عُقده مساء اليوم في السليمانية.

وقال المتحدث باسم الحزب في مؤتمر صحفي عقده اليوم المجلس القيادي ناقش خلال الاجتماع الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واضاف ان المجلس القيادي اكد دعمه لجهود الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

وصادق مجلس قيادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل الاجتماع المذكور على اتفاقه المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يتعلق بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.