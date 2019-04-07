الجمارك ترد على انباء توقف موانئ البصرة وتحويل التجار واجهتهم الى اقليم كوردستان

افادت الهيئة العامة للجمارك يوم السبت أن مراكزها الجمركية في موانئ محافظة البصرة تعمل بشكل طبيعي و بوتيرة متصاعدة بعد الانكماش الذي حصل عقب قرار مجلس الوزراء بتوحيد الإجراءات الجمركية مع اقليم كردستان و الذي آثار تخوف التجار والمستوردين .

و قالت الهيئة في بيان لها اليوم، ان “القرار ساهم بزيادة الايرادات على العكس مما اشيع اذ لم يطرأ اي ارتفاع على الرسوم الجمركية للسلع والبضائع بل تم تخفيض الكثير من الرسوم الجمركية مما ساهم في تشجيع المستوردين على زيادة استيراداتهم”.

و أضافت الهيئة أن “مركز جمرك ام قصر الشمالي سجل يوم امس الجمعة ما يقارب مليارين دينار وهو اعلى الايرادات المسجلة في جميع المنافذ الحدودية للعراق وان عدد الحاويات التي تم تخليصها خلال شهر أذار أكثر من (١٤٠٠) حاوية عبر المنفذ ذاته بعد ان اكمل اجراءاتها الجمركية مما يفند الأخبار التي تحدثت على توقف موانئ البصرة والادعاءات بعزوف التجار عن أدخال بضائعهم عبر منافذها و اتجاههم الى منافذ اقليم كوردستان”.

و أوضحت الهيئة في بيانها أنها “حريصة كل الحرص على تطبيق قرار توحيد الاجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية للعراق لما له من انعكاسات ايجابية تصب في مصلحة تطوير العمل الجمركي والارتقاء به لمصاف دول العالم و هي تتابع مع الجهات الحكومية لمراقبة تنفيذ القرار من قبل منافذ اقليم كوردستان”.

يشار الى ان حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد قد توصلا الى صيغة مخرا لتوحيد التعرفة الجمركية واغلاق النقاط الجمركية بين الاقليم وباقي المحافظات العراقية.