الحويت رداً على نصيف :راجعي معلوماتك.. علم كوردستان يمثل كياناً دستورياً بكل مكوناته ومنهم العرب

قال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ(المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، اليوم السبت ،ان اقليم كوردستان كيان دستوري بموجب الدستور العراقي الذي صوت له الغالبية العظمى من الشعب العراقي ، وعلم كوردستان يمثل هذا الاقليم الدستوري بجميع مكوناته المتآخية ومنهم المكون العربي.

حديث الشيخ الحويت جاء رداً على بيان للنائبة العراقية عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف والتي كانت قد هاجمت فيه الاردن بشدة بسبب رفعها علم كوردستان خلال استقبال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، امس الجمعة ، لدى وصوله عمان بدعوة رسمية من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المنعقد في البحر الميت.

وكانت نصيف قد ابدت استياءها من رفع علم كوردستان معتبرة ذلك”خرقاً ” للاعراف الدبلوماسية ، قائلة ان هذا الاجراء جاء في وقت كان يفترض بالأردن أن “ترد الجميل” على الاتفاقية التجارية التي أبرمها العراق معها مؤخراً “بدلاً من أن تجازينا بهذه الطريقة” وفق تعبيرها .

الشيخ الحويت ، قال ان ” اقليم كوردستان كيان دستوري بموجب الدستور الذي صوت له الغالبية العظمى من الشعب العراقي ” ، مضيفاً ” علم كوردستان يمثل هذا الاقليم الدستوري بجميع مكوناته المتآخية ومنهم المكون العربي “.

الشيخ الحويت ، اضاف ” ان ابواق الفتنة والجهل من امثال عالية نصيف وغيرها لايمكن ان تصدر عنها سوى مثل هذه التصاريح الحاقدة التي ما انزل الله بها من سلطان”.

المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق (المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، تابع بالقول ” ان امثال نصيف من اوصلوا العراق الى ماهو عليه اليوم من وضع مزري على كافة المستويات وفقد المواطن فيه كرامته قبل اي شي آخر ” ، أشار الى ان ” بيان النائبة العراقية بالاضافة لكونه تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة جارة هي الاردن فهو ملىء بالاغلاط اذا مادل على شيء فهو يدل على جهل وانعدام خبرة النائبة بالعراق نفسه الذي تزعم الدفاع عن علمه ” ، موضحاً ان ” الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ليس رئيساً لاقليم كوردستان كما قالت النائبة ، فقد استقال من المنصب رافضا التمديد له، كما ان مدينة حلبجة ليست قضاءَ بل المحافظة الرابعة في الاقليم بقرار من حكومة اقليم كوردستان واعتراف الحكومة الاتحادية رسمياً بموجب القانون”.

الشيخ الحويت ، تابع بالقول ” كان الاجدى بالنائبة نصيف ان ترفع صوتها ضد عدم رفع العلم العراقي وفي العديد من المرات خلال السنوات الماضية لدى زيارة كبار مسؤوليه ايران التي تعتبر العراق جزء من امبراطوريتها التوسعية “.

وختم الشيخ مزاحم الحويت بالاشارة الى انهم وخلال كل لقاءاتهم السابقة مع السفراء والقناصل والدبلوماسيين العرب أكدوا لهم بأن رفع علم كوردستان خلال الاستقبالات الرسمية لمسؤولي اقليم كوردستان في هذه الدول يعتبر اجراءً دستورياً كون هذا العلم يمثل شعب كوردستان بكل مكوناته القومية والدينية ، ومنهم المكون العربي .