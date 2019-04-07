الخارجية البرلمانية تنتقد زيارات عبدالمهدي الدولية: هدر للوقت والمال العام

انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الزيارات الدولية التي يقوم بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما أكدت ان المواطن العراقي لا يريد من رئيس الوزراء زيارات خارجية، وانما يريد حلول لأزماته.

وقال عضو اللجنة رامي السكيني ان “اغلب الزيارات تكون لا فائدة لها لدى المواطن العراقي، بل هي تكون ضمن السلط الدبلوماسي البروتوكولي، كما لا توجد اي سياسية واضحة مع الدول لخدمة العراق”.

وأضاف السكيني ان “الزيارات هي مجرد هدر للوقت والمال العام، الزيارات يمكن ان تخدم السياسية الداخلية اكثر مما تخدم سياسات تلك الدول، خصوصا التصارع الدولي لاثبات الوجود المالي والعسكري والسياسي في العراق”، مؤكدا ان “المواطن العراقي لا يريد من رئيس الوزراء زيارات خارجية، وانما يريد حلول لأزماته التي يعيشها من سنين”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، اليوم السبت، الى ايران على رأس وفد وزاري وتجاري.