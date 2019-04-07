(السعودية.. اقل الدول خطرا).. مقارنة.. بالمخاطر المرعبة.. (لايران والمصريين)..على العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

التركيز على السعودية دون غيرها .. من دول المنطقة.. من قبل الاعلام الموالي لايران، وللاخوان المسلمين.. يعكس صراع سياسي .. وليس حقيقة على الارض.. فالسعودية لا تشكل خطرا مقارنة بالمخاطر التي تهدد العراق من قبل (ايران والمصريين):

1. السعودية.. لا تشكل تهديد ديمغرافي على العراق.. فالسعودية ليست دولة طاردة للسكان.. وليست اكثر عددا من سكان العراق.. وبالتالي لا تشكل تهديد ديمغرافي على التركيبة الطائفية والقومية بالعراق.. عكس ايران والمصريين.. فمخاطر التدفق الايراني والمصري بدون فيزه.. واخطرها تدفق اعداد هائلة من المصريين السنة كسونومي بظل تفكك اسري واجتماعي بالعراق وملايين الارامل واليتيمات والمادة 18 بالدستور التي تعرف العراقي من ام تحمل جنسية واب اجنبي او مجهول.. وما قدم من (تعديلات على الجنسية) بتعريف الاجنبي مباشرة عراقيا لمجرد سنة اقامة بالعراق.. كلها تهدد ديمغرافية العراق بالصميم..

2. السعودية حدودها لا تشكل تهديد امني على العراق، بحكم اكثر الحدود امنا مع العراق من دول الجوار جميعا.. هي الحدود السعودية باعتراف اكثر القوى المعادية للسعودية، واكثر الحدود خطرا لتهريب المخدرات والسلاح ياتي من حدود ايران لداخل العراق، اضافة لتهريب النفط العراقي عبر حدود ايران.. وقطع 42 نهر عن العراق من قبل ايران.. وتميع ايران الحدود للمليشيات .. الموالية لها.

3. لم يصدر من اي ملك سعودي اي تصريحات ضد الشيعة ، ولكن صدر من حكام مصر تصريحات ضد الشيعة، فامبارك حاكم مصر السابق.. وصف الشيعة بعديمي الولاء لاوطانهم اي خونة، وصدر من مرسي وصف للشيعة باخطر من اليهود، علما (السيسي حاكم مصر اليوم) كان من الصقور المتشددين المؤيدين لحاكم مصر (حسني امبارك)..

4. فتاوى التكفير صدرت من الازهر المصري، وهي اخطر من ما صدر من غيرها.. فالازهر عبر شيخها.. حذر من ما اسماه.. (اغراءات التحول للمذهب الشيعي، ومن انتشار التشيع بين بلاد اهل السنة).. وحذر الازهر ايضا من ما اسماه (مكائد الشيعة.. ردا على اذان اذن شيعيا).. (واستنفر الازهر امكاناته لمواجهة الشيعة والتشيع).. وصدرت فتاوى في مصر في تكفير الشيعة (باعتبار كل من تشيع كافرا.. مرتد .. وكل من تشيع على مذهب الشيعة دمه حلال يستوي مع دم الحنش الفأر والبق).. ولا ننسى (بان الازهر هو بالاصل شيعيا، ويمثل رمز للطائفية السنية بابادة الشيعة).. فبزمن حكم الشوافع السنة بعهد صلاح الدين الايوبي تم ابادة الشيعة وتحويل مساجدهم وجامعاتهم الى (معابد سنية).

( لذلك اختزال مبررات الارهاب بفتاوى السعودية دون غيرها تثير علامات استفهام.. خاصة ان تسائلنا (اذا كان الارهاب وراء فتاوى التكفير السعودية حصرا، فلماذا الارهاب لم يستهدف ايران واذربيجان الشيعيتان كما استهدف شيعة العراق)؟؟ لماذا الارهاب التكفيري (قدم للعراق من سوريا الاسد) منذ عام 2003 باعتراف المالكي.. وسوريا الاسد حليفة ايران المحسوبة شيعيا؟ لماذا فتاوى التكفير لم تؤدي لابادة الشيعة بالسعودية نفسها التي تحوي على 5 ملايين شيعي عربي يعيشون افضل من ما يعيش شيعة العراق بظل حكم الملالي والمعممين وايات الله وحجم الاسلام والمسلمين؟

5. في السعودية يوجد حسينيات للشيعة .. ولكن في مصر يحضر بناء الحسينيات الشيعية، ولم تشهد السعودية عمليات قتل شيعة سحلا وقتلا .. ولكن في مصر تم قتل شيعة من قبل المصريين.. كما حصل ضد شحاته.. و(الازهر المصري السني).. يحلل اكل (الشيعي الرافضي) .. بكتاب الثالث المتوسط بمدارس الازهر وجامعتها..

6. الملك السعودي لا يطرح نفسه (الحاكم واجب الطاعة على العراق) كحاكم ايران (خامنئي) الذي يطرح نفسه (ولي امر المسلمين والعراقيين الواجب الطاعة).. والسعودية لا تدعم مليشيات تجهر بولاءها للسعودية.. ولا نجد احد موالي للسعودية يقول لو حصلت حرب بين السعودية والعراق سيقف لجانب السعودية ضد العراق، ولا يوجد احزاب بالعراق تجهر بولاءها للسعودية وتجعل مصالح السعودية هي اولى من مصالح العراق، كما نرى من الموالين لايران الذين يجهرون بان مصالح ايران القومية العليا هي منطلقهم..

7. ايران تقدم نفسها .. (زعيمة العالم الاسلامي والشيعي) والعراق مجرد ولاية تابعة لها.. ضمن مصطلح الموالين لايران (الجمهورية الاسلامية).. ومصر تقدم نفسها (زعيمة العالم العربي والسني بدعوى الازهر).. والعراق مجرد (قُطر او جزء) من (ما يسمونه الامة العربية التي تتزعمها مصر).. ونجد (قوى سياسية تقزم من العراق وتعتبر مصر الاكبر).. (وقوى تقزم من العراق امام ايران ايضا.. وتعتبر ايران القائد لهم).. في حين السعودية لا تقدم نفسها للعراق (زعيمة او قائدة) لاي شيء.

8. عبر التاريخ الحديث.. السعودية لم يكن لحكامها اي دور في (فرض وصايتهم على العراق).. بتعيين رؤوساءه وزعمائه.. عكس مصر وايران، فمصر كانت تغيير رؤساء العراق وتدعم الانقلابات العسكرية كانقلاب عام 1963 الذي اوصل البعثيين والناصريين الموالين لمصر عبر مليشيات الحرس القومي المزودة برشاشات بور سعيد المصرية السيئة الصيت.. التي اقترفت ابشع الجرائم .. ووصل عبد السلام عارف الناصري.. ثم بعد مقتله.. عين عبد الناصر (اخيه عبد الرحمن عارف) رئيسا بدله.. كما اعترف بذلك (سيد نصار المصري) المؤرخ المصري.. واليوم نجد خامنئي ايران يغير رؤساء العراق، ولا ينصب اي مسؤول بالعراق الا بضوء اخضر ايراني، حتى اكدت ايران متبختره بانها انتصرت 3 صفر على امريكا .. بان الرئاسات ا لثلاث جاءوا بارادة ايرانية..

9. ايران ومصر.. عبر تاريخهما .. يجهرون بانهم يريدون جعل العراق (سوق استهلاكية لبضائعهما) الصناعية والزراعية وغيرها.. في حين السعودية تدعم استثمارات صناعية وزراعية ورياضية وخدمية وبمجال الطاقة بالعراق بما يدخل بمنفعة العراق واستقلاله ..

10. منبع الخطر هي ايران والمصريين.. وهذا لا يعني ان السعودية لا تشكل خطرا .. وخاصة ان ادركنا بان (تدفق المصريين الكبير للعراق) اليوم كظاهرة مرعبة.. متزامنه مع دخول السعودية للعراق، وطرح مخطط (سلخ البصرة باقليم عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب).. مما يعني ان الشركات (المصرية والسعودية) سوف تستعين بعمالة مصرية.. وبحجة العمالة المصرية يتم التلاعب الديمغرافي ضد الاكثرية الشيعية العربية بارض الرافدين.. كما فعل صدام.. و هذا ما يشعرنا بالخطر.. ليتبين بان (خطر السعودية يتزامن بادوات مصرية) وهنا تكمن الكارثة.. فنحن نتحدث عن ما يتحدث به المصريين انفسهم عن مخططهم المعلن (مليون ونصف مليون مصري) سني للعراق بحجة العمالة كمرحلة اولى.. وما نشرته المواقع المصرية الرسمية يؤكد ما نشير له..

11. السعودية دولة ثرية ولا تطمع بالعراق اقتصاديا، بالمقابل (ايران والمصريين) يطمعون بشكل مخيف بالعراق .. فكلاهما دول فقيرة مقارنة بالعراق، ولديهما انفجار سكاني وفقر.. ويهدفان للهيمنة على نفط وارض واعراض العراقيات، واستغلالهن لتمرير التلاعب الديمغرافي، والهيمنة على العقود وسوق العمل بالعراق، فنجد مصر تجني نفط مخفض من العراق، وقدم لها سوق العمل الداخلية لملايين المصريين بزيارات المسؤولين الموالين لايران لمصر ومنها الزيارة المشبوهة لعادل عبد المهدي للقاهرة ..

12. التقارير الاستخبارية اكدت بان (الزرقاوي زعيم القاعدة السابق بالعراق، غير اسم تنظيم جند الشام بالعراق… للتوحيد والجهاد… لكثافة المصريين بارض الرافدين).. واغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين كابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق وابو ذيبة المصري مفتي مجزرة عرس التاجي واغتصاب اعراض الشيعيات.. واغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين .. ولا ننسى ايمن الظاهري المصري زعيم القاعدة بالعالم.. والعقل المدبر للقاعدة لزعيمها السابق اسامة بن لادن اليمني الاصل.. وفكر القاعدة اساسه (مصري .. تنظيم الجهاد المصري).. والتكفير والهجرة المصرية.. وبذرة تنظيم داعش مصرية (اخوانية – فكرة الخلافة).. التي روجها الاخوان المسلمين المصريين..

وايران دعمت حلفاءها كبشار الاسد بسوريا لدعم الارهاب بالعراق لسنوات والايام الدامية ببغداد، باعتراف نوري المالكي رجل ايران بالعراق الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003.. ونقل الارهابيين الدواعش من حدود لبنان لحدود العراق عبر صفقة الباصات بين حزب الله الايراني الولاء مع تنظيم داعش.. وما اكدته التقارير الهندية من اعترافات ارهابي هندي.. بنقل ايران لمقاتلي داعش من افغانستان للعراق عبر معسكر باصفهان شديد الحراسة تابع للحرس الثوري..

فاكثر ما يهدد العراق والعراقيين هو:

1. التلاعب الديمغرافي.. من قبل الايرانيين بعنوان الزوار.. ومن قبل المصريين بعنوان العمالة.

2. الوصاية السياسية.. من قبل الايرانيين باسم (ولاية الفقيه).. ومن قبل المصريين بعنوان (الوحدة العربية).. ذات الغالبية السنية بحكم اغلب الاجانب من العرب الغير عراقيين هم من اهل السنة من المحيط للخليج ..

3. الاحتلال الاقتصادي.. من قبل الايرانيين الذين هيمنوا على قطاعات العراق الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة مقابل اهمال متعمد لكل مجالات الحيوية بالعراق.. ومن قبل المصريين الذين يعتبرون سوق العمل بالعراق لهم من ملايين العمالة المصرية السنية، والشركات المصرية السيئة السمعة التي يراد ان تسلم عقود بما لا يتناسب مع حجم مصر كدولة من العالم الثالث المتخلف في وقت يجب ان تسلم تلك العقود للشركات العالمية المتقدمة.

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من كل ذلك يجب .. نؤكد ما اكدناه بموضوع سابق .. من ضرورة:

وضع قوانين صارمة وباثر رجعي تطبق.. لحماية العراق من مخاطر المحيط الاقليمي على ارض الرافدين:

1. يحضر جلب العمالة الاجنبية للعراق (كل عمالة غير عراقية تعتبر اجنبية) ولا تميز العمالة الاجنبية على اساس قومي او ديني او مذهبي.. وفي حالة حاجة العراق لعمالة اجنبية.. تجلب من دول شرق اسيا وخاصة من (الفليبين) لخلوها من مرض العصر الارهاب ومنخفضة التكاليف وتستحمل العيش بمعسكرات.. وليس لديها تاريخ سيئ السمعة بالعراق.. وعند جلبها (توضع هذه العمالة الاجنبية) بكمات عمل.. وبعد انتهاء العمل يعادون لدولهم.. ولا يسمح لهم بالاقامة لمدة تزيد عن 4 سنوات..

2. حصر عقود الاعمار والبناء بالشركات العالمية المتقدمة الامريكية واليابانية والالمانية والبريطانية والفرنسية.. حصرا.. ولا يسمح لاي شركة من دول العالم الثالث بالعمل في العراق وهذه النقطة من الضرورات للنهوض الحقيقي بالعراق وبمحاربة الفساد معا.. (لان عقود الفساد اكبرها مررت عبر الشركات الايرانية والمصرية والصينية والاردنية والتركية والسورية)..

3. . . حضر دخول العمالة الاجنبية من دول الجوار وخاصة المصرية والايرانية.. لمخاطر هذه العمالة من هذه الدول بتهديد الديمغرافية و التركيبة السكانية بالعراق المذهبية والقومية والدينية.. وكذلك للسمعة السيئة لهما وخاصة العمالة المصرية الاردئ بسمعتها وتاريخها الاسود بالعراق لعقود طويلة منذ ان ادخلها صدام بدعم مصري بنهاية الستينات.. وتدفق مليوني بالثمانينات.. اساوء لكل القيم الاخلاقية والاجتماعية بالعراق.. وهي عمالة معروفة بتعاطي المخدرات وموبوءة بمرض العصر الارهاب..

وبخصوص الجنسية ضرورة الاسراع باصدار قوانين صارمة فيها وتتمثل:

1. تلغى المادة 18 من الدستور وتبعاتها ونتائجها.. التي تتضمن تجنيس الاجانب من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول..

2. تلغى المادة 5 الصادرة عام 1975 .. ونتائجها وتبعاتها.. التي تتضمن تجنيس الاجانب من العرب الغير عراقيين .. (لمجرد هويتهم الجزئية القومية).. حتى من لم يقيمون داخل العراق..

3. تلغى المواد الخاصة بتجنيس الاجانب من المصريين التي صدرت بزمن البعث وصدام.

4. اقرار قانون يعتبر (خط احمر) لا يمس .. كثوابت بالعراق .. بتعريف العراقي هو كل من (ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة) حصرا.. تطبيقا للقيم الاخلاقية والقرانية (وادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله).. و كذلك لتأكيد هوية الجذور للعراق من الاصلاب.. فكيف يساوى ابن البلد من يملك جنسية وحده بالاجنبي الذي يراد ان يملك جنسيتين.. ويتمتع بامتيازات دولتين.. في وقت ابن العراق لا يمتع اصلا بحقوقه بارض الرافدين.

5. تعتبر من تحمل الجنسية العراقية ومتزوجة من اجنبي (وافدة).. هي وابناءها.. وذلك لضمان وصيانة المرأة العراقية برفض جعلها (سلعة رخيصة بيد اجندات خارجية اقليمية) تستهدف استغلالها لاختراق البنية الديمغرافية،ـ وكذلك لجعل المرتبط بها (يرتبط بها ليس طمعا بالحصول على الجنسية له واولاده.. وليس طبعا بالاقامة)… علما دول الخليج تطبق هذه المادة للحفاظ على تركيبته الديمغرافية وخصوصياتها السكانية وجذورها..

6. تسقط الجنسية العراقية عن كل من يملك جنسيتين.. ويبلغ باسقاط الجنسية الاجنبية قبلها لمدة محددة.. وان لم يسقطها تسقط الجنسية العراقية عنه..

7. لا يجوز اقامة الاجانب بالعراق لمدة تزيد عن اربع سنوات.. وعليهم المغادرة ثم العودة على شرط حصولهم على عقود عمل مسبقا.. وبذلك (نضمن عدم اقامة الاجانب من اجل الحصول على الجنسية بمرور سنوات)..

8. يجنس (كريم النسب) اي المولد خارج ايطار الزواج.. اذا تم معرفة جنسية ابيه.. حصرا ومقيم في العراق لمدة لا تقل عن 15 سنة.. وعند بلوغه سن الرشد يقدم طلب لذلك.. على ان لا يكون لديه جنحة او جريمة مخلة بالشرف..

9. ويجب اضافة مادة قطعية.. حصرا من يسمح لهم دخول الكليات العسكرية والامنية والادارية والكليات التربوية بالعراقيين من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة ومتزوج من عراقية من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة ولا يحملون جميع من ذكروا الجنسيات الاجنبية واولهم المتقدم لهذه المناصب والكليات.

10. لا تمنح الجنسية العراقية على اساس التقادم.. مهما كان اقامة الاجنبي بالعراق.. فنحن نتعامل مع (اجانب يحملون جنسية اباءهم).. وليسوا بدون جنسية.

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم