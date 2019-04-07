ايضاح من مكتب السيستاني

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلاى في العراق علي السيستاني، السبت، ايضاحاً بشأن قناة في التليغرام باسمه.

وقال المكتب في بيان انه “يعلن مكتب السيستاني للمؤمنين الكرام بأن هناك قناةً في التلغرام تعمل بعنوان (مكتب السيد السيستاني) للإجابة على المسائل الشرعية، وهذه القناة لا علاقة لها بمكتب السيد السيستاني وموقعه الرسمي على شبكة الانترنيت، وهي تنشر فتاوى وأخباراً غير صحيحة ومنها ما نشرته اليوم من انّ مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف قد اعلن يوم السبت هو المتمم لشهر رجب 1440، في حين ان يوم السبت هو اليوم التاسع والعشرون من شهر رجب وفق فتوى السيد السيستاني”.

واضاف “نهيب بالمؤمنين الكرام عدم الاعتماد على هذه القناة ومقاطعتها، ونؤكد مرة أخرى انه ليس لمكتب سماحته أي مشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يوجد فيها مما يستغل اسم المكتب مزور لا علاقة له به”.