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(بالصور) عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مواجهة ميسي وغريزمان وتألق محمد صلاح

(بالصور) عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مواجهة ميسي وغريزمان وتألق محمد صلاح
 ركزت الصحف الإسبانية الصادرة ، اليوم السبت ، على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي ستحسم إلى حد كبير شكل الصراع على لقب الليغا، بينما اهتمت صحف إنجلترا بفوز ليفربول على ساوثامبتون وخوض منافسه على لقب البريميرليغ مانشستر سيتي قبل نهائي كأس إنجلترا أمام برايتون.

الصحف الإسبانية

ماركا

كزت صحيفة ”ماركا“ الواسعة الانتشار على اقتراب إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي من ريال مدريد وزيارته المرتقبة للعاصمة الإسبانية لاختيار المنطقة التي سيسكن فيها عندما تكتمل صفقة انتقاله للنادي الملكي الصيف المقبل.

ولم تنس الصحيفة قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تجمع بين المتصدر وحامل اللقب وصاحب المركز الثاني، والفارق بينهما ثماني نقاط لصالح النادي الكتالوني.

 

أس

أما صحيفة ”أس“ فكان تركيزها على قمة برشلونة وريال مدريد، ووضعت صورة ليونيل ميسي في مواجهة أنطوان غريزمان مع تصريحات لإرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني في مواجهة دييغو سيميوني عن المباراة وأهميتها.

 

موندو ديبورتيفو

ولم تختلف الصحيفة الكتالونية عن صحف مدريد حيث نشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ صورة لميسي وفي مواجهته غريزمان في إشارة إلى قمة الليلة في ”كامب نو“.

الصحف الإنجليزية

صن

كان من الطبيعي أن يتصدر محمد صلاح غلاف صحيفة ”صن“ البريطانية بفضل هدف الفوز الذي أحرزه في فوز ليفربول على ساوثهامبتون، وهو الأول له منذ فترة طويلة، حيث احتفل النجم المصري به بخلع قميصه وحصل على إنذار.

وقالت الصحيفة على غلافها تعليقًا على خلع صلاح لقميصه ”ضع قميصك علينا“، وأشارت إلى أن صلاح أعاد ليفربول للصدارة مرة أخرى.

 

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