(بالفيديو) فنان كويتي : أحب الرقص بالملاهي والفن ليس رسالة

كشف الفنان الكويتي محمد العلوي أنه يحب الذهاب إلى الملاهي الليلية عندما يسافر خارج الكويت ويرقص فوق الطاولات، مشيرًا إلى أنه يحب السفر إلى لبنان على الرغم من رفع الأسعار هناك أمام الخليجيين أكثر من أي سائح آخر، ويظل في النهاية القرار للشخص نفسه بالتوجه إلى هناك أم لا.
ورفض العلوي، في مقابلة ببرنامج ”الطائرة“ مع الإعلامي صالح الراشد، ما يتردد من قبل بعض الفنانين والصحفيين أن ”الفن رسالة“، مشددًا على أنه ليس دوره أن يقوم بتوجيه الناس ”للصح والخطأ“ وتقديم رسائل لهم وتوجيه مسار حياتهم، لأن الفن ليس له علاقة بكل هذا.
وحول عمليات التجميل التي خضع لها، أوضح أنه أجرى جراحة تجميلية لأنفه بعد إصابته بتليف نتج عنه كبر حجم أنفه وبالتالي قرر تصغيره.
وأضاف محمد العلوي أنه قام مؤخرًا بتجربة حقن البوتوكس والفيلر لوجهه، مشيرًا إلى أنه أخطأ عندما قام بحقن جبهته ولكنه بالوقت نفسه كان حريصًا ألا يغير شكله وحقنه بكمية قليلة.
وأوضح الممثل الكويتي الشهير أنه خضع لعملية ”كرمشة“ للمعدة من أجل إنقاص وزنه بعدما فوجئ بزيادة وزنه خلال شهر رمضان الماضي ووصوله لـ89 كيلوجرامًا، لافتًا إلى أن الفنانة أميرة محمد قامت بتشجيعه على العملية بعدما انخفض وزنها بشكل كبير.
وأشار إلى أنه قبل العملية خضع للعديد من أنظمة ”الدايت“ ولكنه أصيب بالتعب ولم يستطع أن يتخلص من الوزن الزائد.
ولفت إلى أن عمره الحقيقي هو 37 سنة وليس في الأربعينيات من عمره كما يظن البعض، مضيفًا أنه من الطبيعي أن تبدو شخصيته أكبر من سنه وليس العكس وأن يشعر الناس أنه ليس بالثلاثينيات.