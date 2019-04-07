(بالفيديو) فنان كويتي : أحب الرقص بالملاهي والفن ليس رسالة

كشف الفنان الكويتي محمد العلوي أنه يحب الذهاب إلى الملاهي الليلية عندما يسافر خارج الكويت ويرقص فوق الطاولات، مشيرًا إلى أنه يحب السفر إلى لبنان على الرغم من رفع الأسعار هناك أمام الخليجيين أكثر من أي سائح آخر، ويظل في النهاية القرار للشخص نفسه بالتوجه إلى هناك أم لا.

ورفض العلوي، في مقابلة ببرنامج ”الطائرة“ مع الإعلامي صالح الراشد، ما يتردد من قبل بعض الفنانين والصحفيين أن ”الفن رسالة“، مشددًا على أنه ليس دوره أن يقوم بتوجيه الناس ”للصح والخطأ“ وتقديم رسائل لهم وتوجيه مسار حياتهم، لأن الفن ليس له علاقة بكل هذا.