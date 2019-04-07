تدخل جهات سياسية من خارج نينوى بمستقبل المحافظة السياسي يصيبها بأضرار خطيرة

أحمد عبد الكريم

بعد إن ضاق الموصليون ذرعا من تدخلات ميليشيات طائفية مدعومة من جهات اقليمية ، ومنها ايران ، إستباحت مقدرات محافظتهم ، راحت جهات سياسية وشخصيات (سنية) هذه المرة ، وهي من خارج نينوى ، وتأريخها لايسر، تتحرك على أهالي تلك المحافظة وشيوخها ووجهائها ونخبها، للدخول اليها عبر تلك البوابة ، ولكن بثوب المكون السني أو تزعم الدفاع عن مكونها في تلك المحافظة.

ومن يتابع الجهات السياسية التي تتحرك على الساحة في محافظة نينوى ، هذه الأيام، وبخاصة (السنية) منها ، يرى ان هناك تلك الجهات هي من خارج تلك المحافظة، ومن تلك التي تريد أن تستغل معاناتها ومحنة أهلها ، وهي تعمل على تتجاوز رموز المحافظة وشيوخها ونخبها الثقافية ، للحصول على مواطيء قدم سياسية ، تحت دواعي مساندة أهلها في التخلص من أهوال ما يعانيه أهاليها من محنة تهديم دورهم واحياهم ، ومن ضيق مستوى العيش ، للحصول على مكاسب سياسية ليس إلا.

إن الشخصيات التي بدأت تروج لهذا التحرك ، وبأشكال مختلفة من التدخل ، وكثير منها لايمت لأهل الموصل بصلة، كي يستغلوا محنتها، هم شخصيات أكل الدهر عليهم وشرب، وبعضها له تاريخ سيء مع طائفته ، لكن هناك جهات اقليمية تدعمها (تحت غطاء المكون السني) ، بعد ان شعرت بحجم الرفض الشعبي لوجود جماعات مسلحة من خارجها، بهدف إزاحة سياسي نينوى ونوابها وشخصياتها المؤثرة ، وبغطاء شخصيات محسوبة على المكون السني، وبخاصة ان انتخابات مجلس المحافظة على الأبواب في الأشهر المقبلة، وهم يتحينون الفرصة للانقضاض على مقدراتها، تحت حجج تقديم المساعدة او تزعم (ميليشيا سنية) هذه المرة ، وتحت دعاوى أنها تحمل (مشاريع عراقية وطنية) وبأجندة مغرضة ، تخدم توجهات دول اقليمية، وهي تزيد الطين بلة، بدلا من أن تكون عونا لأهل نينوى ، وتحاول أن تسلب سياسي المحافظة ورموزها المؤثرة القدرة على التحرك ، والتضييق عليهم ، بالرغم من أن أهل نينوى قد أدركوا عواقب عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية ، وإن ميلهم لإختيار شخصيات مرتبطة بجماعات مسلحة قد إنقلب عليهم وبالا ، وهم الان في أغلبيتهم نادمون على عدم مشاركتهم واختيار ممثليهم الحقيقيين ، وبخاصة السيد أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي وحزبه للعراق متحدون الذي يحظى بتقدير كل العراقيين الصادقين المؤمنين بمستقبلهم من خارج نينوى ومن داخلها، حيث سعت جهات سياسية وبدعم ايراني وإقليمي على تحريض أهالي نينوى لعدم اختيارهم الحقيقيين ، وسلطت عليهم حملات حرب نفسية شعواء في محاولة لتشويه سمعتهم والحط من أقدارهم امام اهلهم ، وبالتالي أثرت تلك الحملات على مستقبل السيد النجيفي السياسي في البرلمان والحكومة ، وأصبحت نسبة عدد نوابه لا تنسجم مع حجم الرجل وتأثيره ومكانته السياسية ، ولا تتناسب ومكانة نينوى وتاريخها الوطني الحافل بالأمجاد، وهو يدرك أنه تعرض لـ (عملية غدر) سياسي ، أسهم فيها بعض نواب نينوى والسياسيين الطارئين على مقدراتها ، وكان من شأن خطوة من هذا النوع أن تصيب مستقبل نينوى بأضرار كبيرة، ولم يعد لتلك المحافظة ثقل مرثر مثلما كانت في سنوات سابقة يوم وقفت الى جانب رموزها السياسيين المؤثرين المخلصين ومن كانوا رموزا يكن لها الشعب العراقي ودول العالم الاحترام والتقدير العاليين ، الا ان تحركات قادة الميليشيات والجماعات المسلحة واستحواذها على مقدرات تلك المحافظة في الانتخابات البرلمانية الماضية، وفساد محافظها وسوء ادارة مجلس محافظتها ، وبدعم وتحريض من جهات سياسية محلية واقليمية ، راحت تتحرك الان وبأغطية مختلفة، هو من أوصل محافظة نينوى الى ذلك المصير الذي لايحسد عليه، وعليهم الانتباه هذه المرة أن لايضيعوا تلك الفرصة في انتخابات مجلس المحافظة المقبلة ، مرة أخرى.