ترشيح الفاسدين .. ياسين الياسري نموذجا

مرجان المرجاني

منذ ايام و الماكنة الاعلامية تتحرك من خلف الكواليس لدعم ترشيح شخصيتين للوزارات الامنية ، وطبعا وفقا لقاعدة تحقق ألاهداف للجهات السياسية ،و ليتكرر سيناريو ما جرى في بقية الوزارات ..

ويشتد الصراع حول وزارة الداخلية و الدفاع ، وتزداد حظوظ فلان ، او علان وحسب ما يقدمه من أموال لشراء المنصب على غرار ما جرى في وزارة التجارة بحكومة عبد المهدي حيث بيعت باكثر من 60 مليون دولار ومجلس مكافحة الفساد تلقى معلومات دقيقة عن تلك الصفقة ..

واليوم يعاد السيناريو باشكال مختلف حيث تتحرك الماكنة باتجاه ترشيح الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية ، بحكم كونه اليوم مستشار لرئيس لوزراء ، وهو صاحب (الخراج و الاموال و الجيب الثقيل والعاقل يفهم )..!!

ولمن لا يعرف الفريق ياسين الياسري نقوله انه مستشار وزير الداخلية السابق ، كما انه من الشخصيات التي سجلت بحقه مؤشرات فساد عندما كان مديراً عاماً للجنسية قبل ثلاث سنوات تقريبا ، وهذا معروف لدى الدوائر الرقابية في الوزارة فهو تدخل في عقود التسليح و التجهيز الخاصة بوزارة الداخلية وخصوصاً عقود الطائرات المسيرة وتجهيز السيارات من احدى الشركات الامارتية ويملك شبكة علاقات مع شركات اخرى يحاول ان يجد مؤطى قدم لها في العقود العسكرية التي تصل قيمتها الى مئات الملايين من الدولارات..!!

ولدينا اسماء الشركات والصفقات التي يتحرك عليها وسنقوم بكشفها لاحقا للراي العام ..!