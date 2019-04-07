تسيير اول رحلة جوية من أنقرة – بغداد

اعلن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز يوم السبت عن البدء بتسيير الحلات الجوية من أنقرة – بغداد.

وقال يلدز تبدأ الخطوط الجوية التركية هذا المساء بتسيير رحلات من انقرة – بغداد.

ونشر السفير اول بطاقة صعود لرحلة انقرة.