حريق داخل بمنى حكومي عراقي احتوى مستندات ووثائق رسمية

نشب حريق في مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوب العراق.

وابلغ مصدر امني ان الحريق وقع داخل إحدى غرف مجلس المحافظه التي تحتوي على مستندات ووثائق رسمية.

ولم يتضح بعد ان كان الحادث تسبب باصابات او باضرار بالوثائق الرسمية.