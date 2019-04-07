حفل استقبال في بغداد على شرف الذكرى

اقامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي عصر الخميس الماضي حفل استقبال في مناسبة الذكرى الـ 85 لميلاد الحزب.

وحضر الحفل الذي اقيم في قاعة تموز بفندق عشتار شيراتون، حشد من الشخصيات العامة، الرسمية وغير الرسمية، يتقدمها العديد من الشخصيات النقابية والنسائية والثقافية والرياضية وممثلي منظمات المجتمع المدني، الى جانب ممثلي الرئاسات والعديد من الوزراء السابقين والبرلمانيين وممثلي الاحزاب والقوى السياسية وغيرهم.

وألقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي كلمة في الحفل حيّا فيها ذكرى التأسيس ومسيرة الحزب النضالية المديدة، وتناول الاوضاع الراهنة في البلاد والمهمات الكبرى التي يتصدى لها الحزب مع بقية القوى المدنية الديمقراطية والوطنية، ومع حلفائه في “سائرون”، لتخليص الشعب والوطن من الازمة الشاملة المحيقة بهما، وللخروج بهما الى بر الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية والعدالة الاجتماعية.

وفي الجزء الفني من الحفل قدم “الرباعي الوتري للفرقة السمفونية الوطنية” مجموعة الحان موسيقية، بعضها مغنى، عراقية وعالمية، واستقبلها الحضور بالتصفيق.

ويتكون الرباعي من عازفات على آلات الجلو والكمان والفيولا في الفرقة السمفونية العراقية ، وهن كل من شهد جمال عازفة الجلو، وأني اسكندر عازفة الكمان، وفاديا خليل عازفة الفيولا، وهدير سعد عازفة الكمان.