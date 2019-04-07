خامنئي يطالب الحكومة العراقية بطرد القوات الأميركية فوراً

جانب من لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في طهران (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالعمل على طرد القوات الأميركية من العراق “على وجه السرعة”، معتبراً الوجود الأميركي في العراق “خطراً على المجموعة السياسية الحالية” بما فيها الحكومة والبرلمان في العراق.

ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله لرئيس الوزراء العراقي: “على الحكومة العراقية العمل على طرد القوات الأميركية فورا “، مشيراً إلى أن تواجد الولايات المتحدة على الأراضي العراقية يعتبر “خطراً على الديمقراطية ومجموعة السياسيين النشطين حالياً في العراق”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى طهران صباح اليوم (السبت).

وحاول خامنئي تحذير عبد المهدي من إقامة علاقات مع الأميركيين بقوله: “أميركا لا تمانع من تبعية الحكومة والمسؤولين العراقيين”، مضيفاً: “الحكومة الحالية والبرلمان العراقي ومجموعة السياسيين الحاليين غير مرغوب فيهم من الأميركان وعلى هذا الأساس يجب العمل على إخراجهم من المشهد السياسي في العراقي”.

وأصر المرشد الإيراني على “إخراج” الأميركيين عدة مرات، وقال في جزء آخر: “يجب أن تقوم بما يدفع الأميركيين بسحب قواتهم على وجه السرعة لأن طردهم سيصبح صعباً عندما يستمر وجودهم العسكري لأمد طويل في أي بلد يدخلونه”.

وزاد: “العراق بإمكانه أن يصبح البلد الأكثر نفوذاً في العالم العربي نظراً لطاقاته الإنسانية وذخائره النفطية”، متابعاً بالقول: “الولايات المتحدة وحلفائهم لا يريدون تحول العراق بالإطار الديمقراطي الحالي والشخصيات والتيارات الحالية التي تتولى الأمور ويعتبرونها ضد مصالحهم”.

واتهم خامنئي القوات الأميركية بـ”تصفية العلماء العراقيين منذ أول لحظات دخولهم إلى العراق في 2003 لأنها كانت تعتبرهم ثروة العراق”.

وتتزامن تصريحات خامنئي مع تقارير تشير إلى احتمال إعلان الخارجية الأميركية تصنيف قوات “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية، بعد غد الاثنين.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، إن إيران سترد على الخطوة الأميركية بتصنيف الجيش الأميركي على قائمة الإرهاب.