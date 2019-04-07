خامنئي يطلب من عبد المهدي طرد القوات الامريكية من العراق

طالب المرشد الايراني اية الله علي خامنئي يوم السبت رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بضرورة خروج القوات الأمريكية من العراق بأقرب وقت ممكن.

ووصل عبد المهدي في وقت سابق من اليوم الى العاصمة طهران برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع تلبية لدعوة رسمية لرئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني.

وقال خامنئي خلال استقباله عصر اليوم عبد المهدي والوفد المرافق له، انه “إذا كانت الحكومة والمسؤولين العراقيّين تابعين لأمريكا فلن تمانع (أمريكا) ذلك”.

واضاف ان “الحكومة والبرلمان العراقي ومجموع الناشطين السياسيّين الحاليّين في هذا البلد غير مرغوب بهم من قبل الامريكيين ولذلك فإنّهم يخطّطون لإزاحة هذه المجموعة من المشهد السياسي العراقي”.

واردف خامنئي قائلا ان “هدف أمريكا من التواجد في العراق يتخطّى مجرّد التواجد العسكري. هم يسعون لتواجد ومصالح بعيدة الأمد وتأسيس حكومة شبيهة بالحكومات العسكرية التي كانت موجودة في الفترة الأولى لاحتلال العراق”.

وتابع بالقول ان “تواجد العسكريين الأمريكيّين في بلدان المنطقة يضرّ بمصالح بلدان وشعوب المنطقة”.

وخاطب المرشد الايراني عبد المهدي قائلا “ينبغي أن تقدموا على خطوة تدفع الأمريكيّين لسحب جنودهم من العراق في أسرع وقت ممكن لأنّهم أينما مكثوا عسكريّاً لفترة طويلة في بلد ما كانت عمليّة إخراجهم محفوفة بالمصاعب”.