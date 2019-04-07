خامنئي يعلق على التقارب السعودي – العراقي: لديهم نوايا دفينة

حذر المرشد الايراني اية الله علي خامنئي يوم السبت من نوايا السعودية تجاه العراق، متهما واشنطن والرياض بتسليح داعش عندما اجتاح مناطق تقدر بثلثي العراق اواسط عام 2014.

وقال خامنئي خلال لقائه عبد المهدي اليوم، إن “تصريحات الامريكيين والسعوديين الظاهریة تناقض نوایاهم الدفینة”، مضيفا انه “حینما احتل داعش الموصل كانوا یمدونهم بالمال والسلاح والمعدات والان حیث تغلب العراق علي داعش یظهرون الصداقة معه”.

واشار آیة الله خامنئی الي تصریحات رئیس الوزراء العراقی حول تواجد فلول داعش فی العراق قائلا “ینبغی الحذر تماما لانهم لو شعروا لحظة واحدة بوجود الضعف في الحكومة والشعب العراقي فانهم سیبدأون جرائمهم مرة اخرى”.