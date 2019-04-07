رانيا يوسف: أكره ارتداء الباروكة والشعر القصير لا يليق بي

أكدت الفنانة رانيا يوسف في حلقة جديدة من برنامجها “more about Rania”، أنها لجأت لقص شعرها مرة واحدة في حياتها، عقب تجربة حزينة مرت بها، وأضافت، قررت في ذلك اليوم أن أغيّر من حياتي، فقمت بقص شعري، ولكني لم أحب شكلي في الشعر القصير أبدًا، واكتشفت أنه لا يليق بي على الإطلاق ولم أكررها.

رانيا تحدثت أيضًا خلال اللقاء، عن كرهها الشديد لارتداء الباروكة أثناء التصوير، رغم أنّ مصفف الشعر الخاص بها ينصحها دائمًا بارتدائها حفاظًا على شعرها، لكنها ترفض الأمر تمامًا، وتحاول قدر الامكان أن تعتني بشعرها بطرق مختلفة، مثل استخدام الزيوت الطبيعية وغيرها.

وعن اختيارها اللون الأسود لشعرها قالت، إنها جربت في إحدى المرات أن تصبغ شعرها بألوان فاتحة مختلفة عن الأسود، لكنها لم تعجب بشكلها واكتشفت أنّ الأسود هو الأنسب لها .

يُذكر أنّ برنامج “more about Rania” من برامج الواقع، تكشف خلاله رانيا يوسف في كل حلقة جانبًا من حياتها الشخصية، وتشارك الحلقات مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.