روحاني يتحدث عن “نعمة” لشعبي العراق وايران

عد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت، الغاء تأشيرة الدخول بين مواطني العراق وايران “نعمة”.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي “تمكنا من تنفيذ اول اتفاق بيننا، وهو الغاء التأشيرات المجانية بين مواطني البلدين”.

واضاف روحان ان “هذا الاتفاق هو نعمة نتمنى للشعبين الاستفادة منها”.

وتابع “كانت هناك تاكيدات لربط السكك الحديدة بين البلدين، ففي البداية يتم الربط بين الشلامجة والبصرة وفي المستقبل ستكون هناك مسارات اخرى يتم ربطها”، مردفا “نأمل الانتهاء من الجوانب الفنية في هذا الجانب”.

واردف انه “في مجال تصدير الكهرباء والغاز والنفط سيتم ربط الشبكة بين البلدين، ونتمنى استمرار هذه الجهود”، مبينا “نحن نعتقد ان هذا الربط يفيد الدول الاخرى وليس الشعبين العراقي والايراني فقط”.

واشار الى “وجود خطوات جيدة في مجال العلاقات المالية والمصرفية، وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الايراني الى بغداد نأمل ان تستكمل التفاهمات بين البلدين”.

ونوه روحاني الى ان “العلاقات التجارية بين البلدين جيدة لكننا نطمح الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور والسنوات القادمة”.

وتابع “اتفقنا على التعاون في بناء المدن الصناعية المشتركة في المناطق الحدودية، ففي المرحلة الاولى سنقوم بانشاء منطقة صناعية في الجنوب والغرب والاقليم كأولوية”.

وبين “لدينا تعاون بين البلدين، فيما يخص الجانب الامني ومكافحة المخدرات والتهريب، ونسعى لحل كل المشاكل في هذا الجانب”.