شاب يقتل شقيقته في كركوك والكشف عن جريمة قتل “بشعة” بمحافظة اخرى

افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان شابا اقدم على قتل شقيقته غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر ان شابا يدعى (أ، ص، ص) من مواليد عام 1997 اقدم ظهر اليوم في مركز قضاء (دوبز) غرب كركوك على قتل شقيقته المدعوة (م، ص، ص) من مواليد 1999 بواسطة اطلاق النار عليها من سلاح كان بحوزته.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان سبب وقوع الجريمة يعود الى مشكلة اجتماعية.

وعلى صعيد مواز اعلنت شرطة قضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى عن وقوع جريمة قتل بحق المجني عليه ( ك ت س ) وإلقاء القبض على جميع الأطراف.

وذكر بيان صادر عن الشرطة انه وردت معلومات بوجود جثة داخل مستشفى الرميثة العام ، على ضوئها توجه ضابط التحقيق على الفور إلى المستشفى حيث وجد ان جثة المجني عليه ( ك ت س ) قد تعرض لطلق ناري من سلاح خفيف مسدس نوع كلوك من المتهم ( م ع ك ) حيث كانا في رحلة في ناحية النجمي شمال شرق محافظة المثنى برفقتهم مجموعة من اصدقائهم .

واضاف البيان انه تم إلقاء القبض على المتورطين وعددهم خمسة ( ع ف ك ) ( ك ح ع ) و ( م ق ع ) و ( ع ع ش ) و ( م ع ك ).

وتابع البيان المتهم الحقيقي اعترف بارتكاب جريمته “البشعة” بقتل صديقه المجني عليه ( ك ت س ) ودونت اقوالهم ابتدائيا وقضائيا وتمت احالتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .