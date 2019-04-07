عبد المهدي لروحاني: نريد ان تنعم المنطقة بالاستقرار وبالتفاهمات تحل جميع الخلافات

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، دول المنطقة الى اللجوء للتفاهمات، في سبيل احلال السلم.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني حسن روحاني ان “ايران والعراق يتمتعان بعلاقات تاريخية ويقفان جنبا الى جنب في مواجهة التحديات”، مضيفا “سنبقى في السراء والضراء ونشارككم العزاء جراء الدمار الذي تعرضت له عدة مدن ايرانية بسبب السيول”.

وتابع “دعمتنا ايران كثيرا بمواجهة الارهاب، والعراق الان بات اكثر استقرار وسلما، حيث نقوم اليوم بزيارات مهمة لكافة عواصم العالم وتأتي الينا الكثير من قادة الدول”، عادا ذلك “نجاحاً، وما قامت به ايران من دعم للعراق هو احد العوامل في تحقيق هذه النجاحات”.

واوضح عبد المهدي “نأمل ان تكون العلاقات بين بلدينا قدوة لباقي العلاقات في المنطقة”، مؤكدا ان “العراق يعتزم توسيع هذه العلاقات وتحقيق تطور وتقدم اكثر”.

ونوه الى ان “العراق يريد ان تنعم المنطقة بالاستقرار، ولا نريد للمنطقة سوى السلم”، مشددا على ان “العراق يرفض استغلال اراضيه ضد اي بلد مجاور”.

وبين عبد المهدي “نعمل بجد لارساء اسس العلاقات السلمية”، موضحا ان “الخلافات في المنطقة تحل بالوسائل السلمية، وليس بالوسائل المسلحة”.