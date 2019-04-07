Posted on by

عبد المهدي يجتمع في طهران مع حسن روحاني

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في طهران، اليوم السبت، الرئيس الايراني حسن روحاني.

وجرى لرئيس مجلس الوزراء استقبال رسمي في قصر سعد آباد بطهران عزف خلاله السلامان الجمهوريان العراقي والايراني وجرى تفتيش حرس الشرف .

وعقد عبد المهدي وروحاني اجتماعا ثنائيا، توجها بعده لعقد الاجتماع المشترك بحضور اعضاء الوفدين الرسميين .

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في زيارته الى ايران والتي تستغرق يومين، وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والكهرباء والموارد المائية ومستشار الامن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين، اضافة الى السفير العراقي لدى طهران.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close