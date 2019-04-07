عبد المهدي يجتمع في طهران مع حسن روحاني

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في طهران، اليوم السبت، الرئيس الايراني حسن روحاني.

وجرى لرئيس مجلس الوزراء استقبال رسمي في قصر سعد آباد بطهران عزف خلاله السلامان الجمهوريان العراقي والايراني وجرى تفتيش حرس الشرف .

وعقد عبد المهدي وروحاني اجتماعا ثنائيا، توجها بعده لعقد الاجتماع المشترك بحضور اعضاء الوفدين الرسميين .

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في زيارته الى ايران والتي تستغرق يومين، وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والكهرباء والموارد المائية ومستشار الامن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين، اضافة الى السفير العراقي لدى طهران.