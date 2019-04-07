في إطار التعاون الثقافي بين الكويت والعراق حضارة وادي الرافدين أمام زوار «الأفنيوز»

في إطار التعاون الثقافي بين الكويت والعراق أقامت السفارة العراقية معرض «وادي الرافدين .. إرث حضاري» برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ومتحف الآثار والانثربولوجيا في جامعة الكويت.

افتتح المعرض السفير العراقي لدى البلاد علاء الهاشمي بحضور عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة ومن بينهم د.بشار عبدالحسين.

وأكد الهاشمي أن المعرض يأتي ضمن اتفاقيات ثقافية قديمة متبادلة بين الكويت والعراق، سيتم تفعيلها، وستبدأ بأسبوع ثقافي عراقي في الكويت، يجسد ما تتمتع به العراق من ثقافة وفنون وتاريخ، بالإضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية كويتية في العراق، لإبراز الجوانب المعرفية والريادية والثقافية للكويت، من أجل أن يتعرف عليها الجمهور العراقي هناك.

كما شدد الهاشمي على المحبة والأواصر المشتركة بين البلدين والجسور التي لم تنقطع، مشيراً إلى أنهم كانوا مع الحق الكويتي خلال الغزو الصدامي على الكويت، مطالباً الجميع بفتح صفحات جديدة من الثقة، وتجاوز الماضي.

من جانبه قال مراقب إدارة المتاحف في المجلس الوطني سلمان بولند إن هذه الفعالية تعد التعاون الأول بين المجلس والسفارة العراقية مؤكدا على تعاونات مقبلة في مجالات الموسيقى والفنون والمسرح والتراث.

وأضاف بولند أن المجلس يسعى دائما لتفعيل المعاهدات الثقافية المتبادلة بين الكويت ودول العالم والتعاون مع السفارات داخل البلاد في العديد من المناسبات والمهرجانات لابراز ثقافات الشعوب وفنونها إضافة إلى دور المجلس في تمثيل الثقافة الكويتية خارج البلاد بالمشاركات العالمية. من جانبه قال أستاذ الانثروبولوجيا والآثار في جامعة الكويت د.حسن اشكناني إن المعرض من مقتنياته الشخصية التي تضم تقارير أصلية لرحالة أجانب شاركوا في التنقيبات الأثرية عن حضارة وادي الرافدين.

وأوضح اشكناني أن من تلك التقارير أقدم تقرير يضم رسومات لآثار العراق للعالم كارسن نيبور عام 1761 وكتب مختلفة لأوائل علماء الآثار العراقيين ومجموعة من مقتنيات مكتشف الحضارة السومرية ليوناردو ويلي والتي تعد من أعظم اكتشافات التاريخ.

وأضاف أشكناني أن المعرض يضم كذلك أكثر من 20 صورة فوتوغرافية حصرية تم التقاطها لمواقع نادرة وجميلة مثل الأهوار والحلة وسوق الشيوخ وبغداد وكربلاء والمواقع الأثرية في أور.

وبالفعل تنوعت مقتنيات المعرض المقام في الممر الأول في «الأفنيوز» أمام الزوار ما بين الصور والكتب والخرائط النادرة والرسومات.