قائممقام الموصل يهدد بمقاضاة نائب ويكشف سبب الخلاف بزيارة عبد المهدي

هدد قائممقام مدينة الموصل زهير الأعرجي، السبت، بمقاضاة النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، بعد اتهامه بأنه شريك اساسي في الفساد داخل المحافظة.

وقال الأعرجي انه “اذا كان لدى المرعيد مثل هكذا ملفات، فهو جزء من لجنة تقضي الحقائق وجزء من العملية السياسية، وبإمكانه التوجه النزاهة والقضاء وتقديم ما لديه من ملفات ضدي تتعلق بالفساد اذا صدق قوله”.

وأضاف انه “في حال عدم اثبات ذلك، سأقيم دعوى قضائية بحق النائب منصور المرعيد، فلا يمكن اطلاق التهم جزافا على ابناء مدينة الموصل”.

وبين قائممقام ان “الخلاف مع المرعيد، هو انه خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى منطقة العبارة، كان عبدالمهدي يسأل وانا اجيب عليه، فتدخل المرعيد، وحدثت مشادة كلامية بيني وبينه، لذا فهو اعتبر المسألة شخصية”.