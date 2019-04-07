كريستال بالاس يسقط نيوكاسل على أرضه

ماديسون بعد هدف ليستر الثالث والى يساره غراي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقدم فريق ليستر سيتي إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على مضيفه هيدرسفيلد تاون 4 1- أمس السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة. وفي مباراتين أخريين بالمرحلة ذاتها فاز بيرنلي على مضيفه بورنموث 3- 1 وكريستال بالاس على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1 -صفر.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هيدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، بعد أن تأكد هبوط الفريق للدرجة الأولى قبل أكثر من جولة. وتقدم يوري تيليمانس بهدف لليستر سيتي في الدقيقة 24 وأحرز جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 48، وتكفل جيمس ماديسون بالهدف الثالث لليستر سيتي في الدقيقة 79 ثم أحرز فاردي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وسجل آرون موي هدف حفظ ماء الوجه لهيدرسفيلد من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

وفاز بيرنلي على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ورفع بيرنلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطتين خلف بورنموث صاحب المركز الثالث عشر.

وتقدم بورنموث بهدف عكسي سجله آشلي بارنس لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة.

ولكن بيرنلي رد بثلاثة أهداف حاسمة حملت توقيع كريس وود وآشلي ويستوود وآشلي بارنس في الدقائق 18 و20 و56.

واقتنص كريستال بالاس فوزا ثمينا من ملعب مضيفه نيوكاسل بهدف دون رد.

وتقمص لوكا ميليفويفيتش دور البطولة وسجل هدف الفوز لكريستال بالاس قبل ثمان دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء. الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

فوزان عريضان لليستر وبيرنلي على هيدرسفيلد وبورنموث