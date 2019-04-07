ما حقيقة غرق اشخاص كانوا على متن قارب في السليمانية؟

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بادارة رابرين باقليم كوردستان يوم السبت ان القارب الذي غرق لم يكن يحمل احدا متنه سوى السائق.

وقالت المديرية في بيان ان عددا من القنوات الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي اشارت الى قاربا غرق في نهر سدة رانية بجميع الركاب الذين كانوا على متنه، الامر الذي ولد قلقا وخوفا عند المواطنين كافة.

واوضح البيان ان فرق غواصي المديرية المتأهبين دوما في المنطقة ويراقبون المواطنية خشية وقوع اية حوادث طارئة وغير مرغوب فيها ابلغوا المديرية ان القارب لم يكن يحمل اي راكب على متنه ما عدا السائق الذي حالما علم ان القارب حصل فيه ثقب ودخلت المياه اليه سارع لانقاذ نفسه ومن ثم غرق القارب.

ويأتي هذا الحادث في وقت حذرت فيه ادارات سدود دربنديخان ودوكان وقائممقامية قضاء رانية بعدم الاقتراب من الانهر لعدم حصول مخاطر على حياتهم.